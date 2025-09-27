Brooklyn Tigers UHF J18 avgjorde i förlängningen mot Lycksele

Brooklyn Tigers UHF J18 segrade – 6–5 efter förlängning

Elias Lidberg avgjorde för Brooklyn Tigers UHF J18

Andra raka segern för Brooklyn Tigers UHF J18

Matchen mellan Brooklyn Tigers UHF J18 och Lycksele i U18 division 1 norra A herr slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 6–5 (1–1, 2–3, 2–1, 1–0). Stor matchhjälte 42 sekunder in i förlängningen blev Elias Lidberg som satte det avgörande målet.

Brooklyn Tigers UHF J18 tog därmed andra raka segern, efter 2–1 mot Haparanda i premiären.

Brooklyn Tigers UHF J18–Lycksele – mål för mål

Första perioden var jämn. Brooklyn Tigers UHF J18 inledde bäst och tog ledningen genom David Blanck efter 5.24, men Lycksele kvitterade genom Vidar Högberg i slutet av perioden. Lycksele var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 3–4.

Lycksele utökade ledningen genom Albin Dahlberg, som gjorde sitt andra mål, efter 5.16 i tredje perioden.

Brooklyn Tigers UHF J18 reducerade och kvitterade till 5–5 genom Lucas Pasma Ferden och Lowe Englund i tredje perioden. Matchvinnare för hemmalaget Brooklyn Tigers UHF J18 42 sekunder in i förlängningen blev Elias Lidberg, med det avgörande 6–5-målet.

Brooklyn Tigers UHF J18:s Lowe Englund stod för ett mål och två assists och Emil Riihinen Ahlbäck hade tre assists.

Det här var Brooklyn Tigers UHF J18:s andra uddamålsseger den här säsongen.

Den 8 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Swoosh Arena.

I nästa match möter Brooklyn Tigers UHF J18 Brooklyn Tigers HF J18 borta på fredag 3 oktober 18.00. Lycksele möter Brooklyn Tigers HF J18 söndag 28 september 13.00 borta.

Brooklyn Tigers UHF J18–Lycksele 6–5 (1–1, 2–3, 2–1, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (5.24) David Blanck (Emil Johansson, Lowe Englund), 1–1 (18.35) Vidar Högberg (Felix Wennerlund).

Andra perioden: 1–2 (25.05) Pontus Löfgren (Elias Aljowi, Emmett Lindberg), 2–2 (27.53) Jack Sundquist (David Blanck), 3–2 (29.06) Ludvig Landström (Viktor Lindberg), 3–3 (29.47) Bror Söder Jonsson (Felix Wennerlund), 3–4 (35.47) Albin Dahlberg (Eliaz Stenvall Holmlund).

Tredje perioden: 3–5 (45.16) Albin Dahlberg (Elias Aljowi), 4–5 (48.44) Lucas Pasma Ferden (Emil Riihinen Ahlbäck, Lowe Englund), 5–5 (51.11) Lowe Englund (Emil Riihinen Ahlbäck).

Förlängning: 6–5 (60.42) Elias Lidberg (Emil Riihinen Ahlbäck).

Nästa match:

Brooklyn Tigers UHF J18: Brooklyn Tigers HF, borta, 3 oktober

Lycksele: Brooklyn Tigers HF, borta, 28 september