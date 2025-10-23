Brooklyn Tigers HF U18 segrade i toppmötet – Liam Palo hjälte

Seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 5–3 mot Kalix U18

Brooklyn Tigers HF U18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Liam Palo matchvinnare för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 tog emot Kalix U18 i torsdagens toppmöte i U18 division 1 norra A herr. Och det slutade med seger för hemmalaget Brooklyn Tigers HF U18, som besegrade Kalix U18 med 5–3 (0–2, 0–1, 5–0).

Segern var Brooklyn Tigers HF U18:s åttonde på de senaste nio matcherna.

Clemensnäs HC U18 nästa för Brooklyn Tigers HF U18

Kalix U18 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter. Efter 8.10 i andra perioden nätade John Lundberg framspelad av Leon Öhlund och Max Öjercrantz och gjorde 0–3. I tredje perioden var det i stället Brooklyn Tigers HF U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med hela 5–0 och matchen med 5–3.

Brooklyn Tigers HF U18:s Mattis Nylén stod för ett mål och två assists.

Brooklyn Tigers HF U18 stannar därmed i serieledning och Kalix U18 på tredje plats, i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 december i Part Arena.

Nästa motstånd för Brooklyn Tigers HF U18 är Clemensnäs HC U18. Lagen möts onsdag 29 oktober 19.15 i Kopparhallen. Kalix U18 tar sig an SK Lejon U18 borta tisdag 28 oktober 19.30.

Brooklyn Tigers HF U18–Kalix U18 5–3 (0–2, 0–1, 5–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 0–1 (5.11) Erik Svedlund (Max Öjercrantz, John Lundberg), 0–2 (9.07) Linus Englund.

Andra perioden: 0–3 (28.10) John Lundberg (Leon Öhlund, Max Öjercrantz).

Tredje perioden: 1–3 (40.36) Joel Isaksson (Mattis Nylén, Ville Henriksson), 2–3 (41.32) Fabian Lindfors (Liam Palo, Joel Isaksson), 3–3 (43.49) Elias Gunnarfeldt (Mattis Nylén), 4–3 (52.13) Liam Palo (Elias Engman), 5–3 (59.17) Mattis Nylén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 4-1-0

Kalix U18: 2-0-3

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 29 oktober

Kalix U18: SK Lejon, borta, 28 oktober