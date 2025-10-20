Brooklyn Tigers HF U18 formstarka svit fortsätter efter 5–0 mot Bodens HF U18

Brooklyn Tigers HF U18-seger med 5–0 mot Bodens HF U18

Brooklyn Tigers HF U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Fabian Lindfors matchvinnare för Brooklyn Tigers HF U18

Det blev 0–5 (0–2, 0–2, 0–1) när serieledande Bodens HF U18 mötte Brooklyn Tigers HF U18 på måndagen hemma i Hive Arena. Det innebar åtta raka matcher utan förlust för Brooklyn Tigers HF U18 i U18 division 1 norra A herr.

Vinsten mot Bodens HF U18 innebär att Brooklyn Tigers HF U18 har fyra segrar i rad på bortaplan.

Kalix U18 nästa för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara fem minuter. Brooklyn Tigers HF U18 startade andra perioden bäst och gick från 0–2 till 0–4 genom mål av Ebbe Kjellgren och Elias Gunnarfeldt. Efter 12.12 i tredje perioden gjorde Ville Henriksson också 0–5 assisterad av Joel Isaksson.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Bodens HF U18 på femte plats och Brooklyn Tigers HF U18 i serieledning. Noteras kan att Brooklyn Tigers HF U18 sedan den 27 september har avancerat fem placeringar i tabellen.

Den 24 november tar lagen sig an varandra igen, då i Lulebohallen.

Bodens HF U18 tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 i nästa match borta måndag 27 oktober 19.30. Brooklyn Tigers HF U18 möter Kalix U18 hemma torsdag 23 oktober 19.30.

Bodens HF U18–Brooklyn Tigers HF U18 0–5 (0–2, 0–2, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (6.19) Fabian Lindfors (Mattis Nylén, Joel Isaksson), 0–2 (11.31) Liam Palo (Elias Hedström, Elias Engman).

Andra perioden: 0–3 (22.58) Ebbe Kjellgren (Oskar Asserfelt, Mattis Nylén), 0–4 (31.20) Elias Gunnarfeldt.

Tredje perioden: 0–5 (52.12) Ville Henriksson (Joel Isaksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 3-0-2

Brooklyn Tigers HF U18: 4-1-0

Nästa match:

Bodens HF U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 27 oktober

Brooklyn Tigers HF U18: Kalix HC, hemma, 23 oktober