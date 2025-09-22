Brooklyn Tigers HF J18 utklassade Clemensnäs HC J18 – vann med 11–0

Brooklyn Tigers HF J18 vann med 11–0 mot Clemensnäs HC J18

Linus Haara tremålsskytt för Brooklyn Tigers HF J18

Joel Isaksson matchvinnare för Brooklyn Tigers HF J18

Brooklyn Tigers HF J18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Clemensnäs HC J18 i U18 division 1 norra A herr med hela 11–0 (5–0, 3–0, 3–0).

Linus Haara gjorde tre mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Elias Engman, Tim Eriksson, Elias Gunnarfeldt, Oscar Haara, Joel Isaksson, Johan Landström, Fabian Lindfors och Liam Palo.

För Brooklyn Tigers HF J18 gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Clemensnäs HC J18 är på tionde plats.

Lagen möts igen 29 oktober i Kopparhallen.

Nästa motstånd för Brooklyn Tigers HF J18 är Lycksele. Lagen möts söndag 28 september 13.00 i Lulebohallen.

Brooklyn Tigers HF J18–Clemensnäs HC J18 11–0 (5–0, 3–0, 3–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (0.32) Joel Isaksson (Liam Palo, Elias Engman), 2–0 (0.42) Linus Haara (Oscar Haara, Elias Gunnarfeldt), 3–0 (4.31) Liam Palo (Vilgot Åberg), 4–0 (11.07) Fabian Lindfors (Linus Haara, Oscar Haara), 5–0 (17.38) Elias Engman (Mattis Nylén).

Andra perioden: 6–0 (21.48) Linus Haara (Fabian Lindfors, Oscar Haara), 7–0 (32.40) Johan Landström (Tim Eriksson, Ebbe Kjellgren), 8–0 (34.40) Elias Gunnarfeldt.

Tredje perioden: 9–0 (41.21) Oscar Haara (Fabian Lindfors, Linus Haara), 10–0 (52.50) Tim Eriksson (Elias Hedström), 11–0 (59.53) Linus Haara (Oscar Haara, Simon Johansson).

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF J18: Lycksele SK, hemma, 28 september