Brooklyn Tigers HF J18 besegrade Haparanda efter Liam Palos dubbel

Brooklyn Tigers HF J18 vann med 3–1 mot Haparanda

Liam Palo gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF J18

Tredje raka segern för Brooklyn Tigers HF J18

Det blev Brooklyn Tigers HF J18 som gick segrande ur mötet med Haparanda i U18 division 1 norra A herr på bortaplan, med 3–1 (2–0, 1–0, 0–1).

Brooklyn Tigers HF J18:s Liam Palo tvåmålsskytt

Brooklyn Tigers HF J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut. Efter 15.08 i andra perioden nätade Elias Gunnarfeldt, på pass av Joel Isaksson och gjorde 0–3. 17.58 in i tredje perioden nätade Haparandas Eemeli Posti framspelad av Patrik Pohjanen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Haparanda.

Haparanda ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Brooklyn Tigers HF J18 ligger på första plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 6 november i Lulebohallen.

I nästa omgång har Haparanda Lejon borta i Skellefteå Kraft Arena, lördag 4 oktober 12.00. Brooklyn Tigers HF J18 spelar hemma mot Brooklyn Tigers UHF J18 fredag 3 oktober 18.00.

Haparanda–Brooklyn Tigers HF J18 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 0–1 (15.44) Liam Palo, 0–2 (17.41) Liam Palo (Linus Haara, Elias Engman).

Andra perioden: 0–3 (35.08) Elias Gunnarfeldt (Joel Isaksson).

Tredje perioden: 1–3 (57.58) Eemeli Posti (Patrik Pohjanen).

Nästa match:

Haparanda: SK Lejon, borta, 4 oktober

Brooklyn Tigers HF J18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 3 oktober