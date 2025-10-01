Prenumerera

Brooklyn Tigers HF J18 besegrade Haparanda efter Liam Palos dubbel

  • Brooklyn Tigers HF J18 vann med 3–1 mot Haparanda

  • Liam Palo gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF J18

  • Tredje raka segern för Brooklyn Tigers HF J18

Det blev Brooklyn Tigers HF J18 som gick segrande ur mötet med Haparanda i U18 division 1 norra A herr på bortaplan, med 3–1 (2–0, 1–0, 0–1).

Brooklyn Tigers HF J18:s Liam Palo tvåmålsskytt

Brooklyn Tigers HF J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt två minut. Efter 15.08 i andra perioden nätade Elias Gunnarfeldt, på pass av Joel Isaksson och gjorde 0–3. 17.58 in i tredje perioden nätade Haparandas Eemeli Posti framspelad av Patrik Pohjanen och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Haparanda.

Haparanda ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Brooklyn Tigers HF J18 ligger på första plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 6 november i Lulebohallen.

I nästa omgång har Haparanda Lejon borta i Skellefteå Kraft Arena, lördag 4 oktober 12.00. Brooklyn Tigers HF J18 spelar hemma mot Brooklyn Tigers UHF J18 fredag 3 oktober 18.00.

Haparanda–Brooklyn Tigers HF J18 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 0–1 (15.44) Liam Palo, 0–2 (17.41) Liam Palo (Linus Haara, Elias Engman).

Andra perioden: 0–3 (35.08) Elias Gunnarfeldt (Joel Isaksson).

Tredje perioden: 1–3 (57.58) Eemeli Posti (Patrik Pohjanen).

Nästa match:

Haparanda: SK Lejon, borta, 4 oktober

Brooklyn Tigers HF J18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 3 oktober

