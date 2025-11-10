Brinken säkrade avancemanget efter seger

Seger för Brinken med 5–2 mot Spånga IS U20

Brinkens sjätte seger på de senaste sex matcherna

Hugo Glimskog tremålsskytt för Brinken

Matchen borta mot Spånga IS U20 slutade 5–2 (1–1, 1–1, 3–0) och det gör att Brinken är klart för avancemang efter att ha vunnit i U20 Div 1 östra B herr.

I och med detta har Brinken hela sex raka segrar i U20 Div 1 östra B herr och behöver två segrar till för att gå igenom serien utan att tappa poäng.

Oscar Bröms Strengbom bakom Brinkens avgörande

Första perioden var jämn. Brinken inledde bäst och tog ledningen genom Hugo Glimskog efter 7.54, men Spånga IS U20 kvitterade genom Hampus Horndahl efter 17.17. Spånga IS U20 tog ledningen med 2–1 genom Max Tuomela-Lundberg efter 16.12 i andra perioden.

Brinken kvitterade till 2–2 genom Felix Lönnquist med 1.58 kvar att spela av perioden. I tredje perioden var det Brinken som var vassast och gick från 2–2 till 2–5 genom två mål av Hugo Glimskog och ett mål av Oscar Bröms Strengbom.

Brinkens Hugo Glimskog stod för fyra poäng, varav tre mål.

I tabellen innebär det här att Spånga IS U20 nu ligger på fjärde plats. Brinken är klara seriesegrare.

Lagens första möte för säsongen vann Brinkens IF med 4–3.

I nästa match möter Spånga IS U20 Hammarby J20 borta och Brinken möter Segeltorp hemma. Båda matcherna spelas lördag 15 november 17.30.

Spånga IS U20–Brinken 2–5 (1–1, 1–1, 0–3)

U20 Div 1 östra B herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 0–1 (7.54) Hugo Glimskog (Ramses Van Brunschot), 1–1 (17.17) Hampus Horndahl (Elwin Lindqvist, Daniel Pagels).

Andra perioden: 2–1 (36.12) Max Tuomela-Lundberg (Linuz Lindberg, Attith Sparrdal), 2–2 (38.02) Felix Lönnquist (Liam Schmiedtke, Lucas Shaw).

Tredje perioden: 2–3 (44.58) Oscar Bröms Strengbom (Hugo Glimskog, Oliver Wallin), 2–4 (51.50) Hugo Glimskog (Caspar Monrad, Johan Cedermark), 2–5 (56.13) Hugo Glimskog.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Spånga IS U20: 2-0-3

Brinken: 5-0-0

Nästa match:

Spånga IS U20: Hammarby IF, borta, 15 november

Brinken: Segeltorps IF, hemma, 15 november