Brinken avgjorde i tredje perioden – vann mot Spånga IS U20

Brinken segrade – 4–3 mot Spånga IS U20

Douglas Hedman matchvinnare för Brinken

Tredje raka segern för Brinken

Brinken vann matchen hemma mot Spånga IS U20 i U20 Div 1 östra B herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Brinken fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (1–2, 1–0, 2–1).

Segeltorp nästa för Brinken

Spånga IS U20 startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Viktor Wedin och Linuz Lindberg innan Brinken svarade och gjorde 2–1 genom Henning Modin. Efter 19.17 i andra perioden slog Oscar Bröms Strengbom till på pass av Henning Modin och kvitterade för Brinken. Brinken gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–2 till 4–2, målen av Hugo Glimskog och Douglas Hedman, vilket avgjorde matchen.

Linuz Lindberg reducerade förvisso men närmare än 4–3 kom inte Spånga IS U20.

Brinken har nu nio poäng efter tre spelade matcher medan Spånga IS U20 har tre poäng efter två matcher.

Den 10 november möts lagen återigen, då i Stricct Travel Arena.

Brinken tar sig an Segeltorp i nästa match borta lördag 18 oktober 17.00. Spånga IS U20 möter Hammarby J20 hemma söndag 19 oktober 18.05.

Brinken–Spånga IS U20 4–3 (1–2, 1–0, 2–1)

U20 Div 1 östra B herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (2.38) Viktor Wedin (Hampus Horndahl), 0–2 (11.07) Linuz Lindberg (Attith Sparrdal), 1–2 (13.17) Henning Modin (Liam Schmiedtke).

Andra perioden: 2–2 (39.17) Oscar Bröms Strengbom (Henning Modin).

Tredje perioden: 3–2 (43.16) Hugo Glimskog (Oliver Wallin), 4–2 (47.47) Douglas Hedman (Jacob Fogel, Felix Lönnquist), 4–3 (47.53) Linuz Lindberg (Elwin Lindqvist, Attith Sparrdal).

Nästa match:

Brinken: Segeltorps IF, borta, 18 oktober

Spånga IS U20: Hammarby IF, hemma, 19 oktober