Brayden Schenn tvåmålsskytt när St Louis vann mot Montreal

St Louis segrade – 4–3 mot Montreal

Brayden Schenn med två mål för St Louis

Andra raka segern för St Louis

Det blev St Louis som vann matchen borta mot Montreal i NHL på måndagen. 3–4 (2–1, 0–2, 1–1) slutade matchen.

Brayden Schenn tvåmålsskytt för St Louis

St Louis tog ledningen i första perioden genom Brayden Schenn.

Cole Caufield och Lane Hutson såg till att Montreal vände till ledning med 2–1.

Dylan Holloway kvitterade för St Louis efter 29 sekunder in i andra perioden på passning från Brayden Schenn och Colton Parayko.

Efter 1.09 i andra perioden tog laget ledningen genom Pavel Butjnevitj framspelad av Robert Thomas och Justin Faulk.

10.43 in i tredje perioden nätade St Louis Brayden Schenn återigen framspelad av Dylan Holloway och Mathieu Joseph och ökade ledningen.

16.40 in i perioden slog Noah Dobson till på pass av Mike Matheson och Ivan Demidov och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Montreal.

Brayden Schenn gjorde två mål för St Louis och ett assist och Dylan Holloway stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Montreals sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även St Louis sjunde uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Montreal på tredje plats i Atlantic division och St Louis på sjunde plats i Central division.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 januari i Enterprise Center.

Onsdag 10 december möter Montreal Tampa Bay hemma 01.00 och St Louis möter Boston hemma 02.00.

Montreal–St Louis 3–4 (2–1, 0–2, 1–1)

NHL, Bell Centre

Första perioden: (Cam Fowler, Dylan Holloway), 1–1 (12.26) Lane Hutson (Zachary Bolduc, Jared Davidson), 2–1 (19.08) Cole Caufield (Nick Suzuki, Noah Dobson).

Andra perioden: 2–2 (20.29) Dylan Holloway (Brayden Schenn, Colton Parayko), 2–3 (21.09) Pavel Butjnevitj (Robert Thomas, Justin Faulk).

Tredje perioden: 2–4 (50.43) Brayden Schenn (Dylan Holloway, Mathieu Joseph), 3–4 (56.40) Noah Dobson (Mike Matheson, Ivan Demidov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 2-0-3

St Louis: 3-0-2

Nästa match:

Montreal: Tampa Bay Lightning, hemma, 10 december

St Louis: Boston Bruins, hemma, 10 december