Bratland och Halvordsson klev fram som matchvinnare mot Grästorp

2–1 vann Alingsås med hemma mot Grästorp på lördagen i U20 Div 1 A syd vår herr.

Viggo Bratland gav Alingsås ledningen efter tio minuters spel assisterad av Olle Boman.

Efter 9.00 i andra perioden nätade Gustav Theng framspelad av Hampus Gustafsson och Stig Lindell och kvitterade för Grästorp. Alingsås Pelle Halvordsson gjorde 2–1 efter 14.36 på pass av Isac Nojonen och Albin Löfving.

Tredje perioden blev mållös och Alingsås höll i sin 2–1-ledning och vann.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Alingsås med 19–22 och Grästorp med 17–17 i målskillnad.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Sörhaga/Alingsås har tagit två segrar före den här matchen. Grästorps IK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Alingsås tar sig an Järnbrotts HK i nästa match borta tisdag 20 januari 20.15. Grästorp möter Varberg borta lördag 24 januari 15.40.

Alingsås–Grästorp 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

U20 Div 1 A syd vår herr, Nolhaga Ishall

Första perioden: 1–0 (10.34) Viggo Bratland (Olle Boman).

Andra perioden: 1–1 (29.00) Gustav Theng (Hampus Gustafsson, Stig Lindell), 2–1 (34.36) Pelle Halvordsson (Isac Nojonen, Albin Löfving).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 3-0-2

Grästorp: 3-0-2

Nästa match:

Alingsås: Järnbrotts HK, borta, 20 januari 20.15

Grästorp: Varberg HK, borta, 24 januari 15.40