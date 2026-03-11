Bra start för Tumba efter straffar

Tumba vann med 6–5 efter straffar

Theo Ivarsson tvåmålsskytt för Tumba

Laban Willhans avgjorde för Tumba

Med 6–5 (0–0, 3–3, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar i första matchen på hemmaplan har Tumba tagit greppet om serien mot Boo i U18 playoff till regional östra. På bortaplan i Björknäs Ishall på torsdag kan Tumba därmed avgöra serien.

Den första perioden slutade 0–0.

Matchen fortsatte att vara jämn i andra perioden. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

Boo gjorde dock två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 3–3 till 3–5.

Tumba reducerade och kvitterade till 5–5 genom Simon Lind och Leon Sennström i tredje perioden.

Tumbas Laban Willhans satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Tumbas Leon Sennström stod för ett mål och två assists och Theo Ivarsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Nästa match spelas i Björknäs Ishall på torsdag 19.45.

Tumba–Boo 6–5 (0–0, 3–3, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 playoff till regional östra, Ishuset

Andra perioden: 0–1 (21.18) Max Stavin, 1–1 (21.54) Max Karell Söderman (Leon Sennström, Jonathan Bergqvist), 1–2 (25.58) Milton Zetterlund (William Talamo, Arsenijs Zaicevs), 2–2 (30.34) Theo Ivarsson (Elias Holger), 2–3 (31.29) Henry Andersson, 3–3 (33.02) Theo Ivarsson.

Tredje perioden: 3–4 (43.19) Oliver Dansk (Axel Andersson, Edvin Runnäs Boivie), 3–5 (43.51) Arsenijs Zaicevs (Max Stavin), 4–5 (52.22) Simon Lind (Leon Sennström, Emil Stenberg), 5–5 (55.17) Leon Sennström (Julius Blomberg, Theo Ivarsson).

Straffar: 6–5 (65.00) Laban Willhans.

Ställning i serien: Tumba–Boo 1–0

Nästa match:

12 mars, 19.45, Boo–Tumba, i Björknäs Ishall