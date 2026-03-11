Bra start för SDE efter straffar

SDE segrade – 3–2 efter straffar

Noah Sanders matchvinnare för SDE

Nyköping nästa motståndare för SDE

SDE har tagit ett grepp mot Nyköping, efter seger på hemmaplan med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar i första matchen i U18 playoff till regional östra. SDE har nu möjlighet att avgöra serien på bortaplan i Stora Hallen.

Zach Rohdin gjorde 1–0 till gästerna Nyköping efter 10.47 på passning från Gergo Lenkey. 1–1 kom efter 17.47 när Emmanuel Mouillé hittade rätt assisterad av Morgan Lumbye Christiansen och Viggo Graf Kennemyr.

Efter 4.28 i andra perioden nätade Emil Hernkvist och gav Nyköping ledningen. SDE:s Otto Mörner Jeansson gjorde 2–2 efter 16.27 framspelad av Anton Toivola Henriksson och Nils Pulkkinen.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

SDE:s Noah Sanders blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Lagen möts igen på fredag 19.30 i Stora Hallen.

SDE–Nyköping 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 playoff till regional östra, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (10.47) Zach Rohdin (Gergo Lenkey), 1–1 (17.47) Emmanuel Mouillé (Morgan Lumbye Christiansen, Viggo Graf Kennemyr).

Andra perioden: 1–2 (24.28) Emil Hernkvist, 2–2 (36.27) Otto Mörner Jeansson (Anton Toivola Henriksson, Nils Pulkkinen).

Straffar: 3–2 (65.00) Noah Sanders.

Ställning i serien: SDE–Nyköping 1–0

Nästa match:

13 mars, 19.30, Nyköping–SDE, i Stora Hallen