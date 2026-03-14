Bra start för Rögle mot Malmö

Rögle segrade – 3–2 mot Malmö

Oliver Dejbjerg Larsen gjorde två mål för Rögle

Malmö nästa för Rögle

Rögle har tagit ett grepp mot Malmö i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 3–2 (2–2, 1–0, 0–0) i första matchen.

Oliver Dejbjerg Larsen gjorde två mål för Rögle

Malmö tog ledningen i början av första perioden genom Jakob Stjärna.

Rögle kvitterade till 1–1 genom Love Gath efter 6.34.

Malmö tog ledningen på nytt genom Leo Lundblad efter 14.18 i matchen.

Rögle gjorde 2–2 genom Oliver Dejbjerg Larsen med 2.44 kvar att spela.

Rögle gjorde också 3–2 efter 19.33 i andra perioden när Oliver Dejbjerg Larsen fick träff återigen på pass av Isak Norlin. Dejbjerg Larsen fullbordade därmed lagets vändning.

Tredje perioden blev mållös och Rögle höll i sin 3–2-ledning och vann.

Lagen möts igen på måndag 18.00.

Rögle–Malmö 3–2 (2–2, 1–0, 0–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (4.31) Jakob Stjärna (Theo Bengtsson), 1–1 (6.34) Love Gath (Arvid Stolt), 1–2 (14.18) Leo Lundblad (Melker Lundquist), 2–2 (17.16) Oliver Dejbjerg Larsen (Isak Norlin, Nils Bartholdsson).

Andra perioden: 3–2 (39.33) Oliver Dejbjerg Larsen (Isak Norlin).

Ställning i serien: Rögle–Malmö 1–0

Nästa match:

16 mars, 18.00, Rögle–Malmö