Bra start för Östersund efter seger med 7–2 mot Piteå

Marek Balog matchvinnare för Östersund

Fem mål för Östersund utan svar

Östersund har övertaget inför avgörandet mot Piteå. Laget vann första matchen i playoff 2 till U20 region norr herr på bortaplan på fredagen med 7–2 (2–0, 3–0, 2–2). Returen spelas söndag 1 mars.

Östersunds assisterande tränare Gustav Marnetoft tyckte så här om matchen:

– Jobbet är inte slutfört.

Östersund vann därmed för femte matchen i rad mot just Piteå.

Östersund började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 29 sekunder slog Theo Crambert till på passning från Marek Balog och Simon Nordin. Laget ökade ledningen till 0–2 snabbt. Efter 4.38 nätade Rasmus Erhardsson på pass av Gusten Alander och Måns Stolth-Hakfelt.

Även i andra perioden var Östersund starkast och gick från 0–2 till 0–5 genom mål av Marek Balog, Theo Crambert och Neo Kristofersson.

Efter 1.08 i tredje perioden reducerade Piteå till 1–5 genom Hjalmar Holmgren framspelad av Maris Riekstins och Gustav Bäckström. Efter 7.29 i tredje perioden reducerade Piteå på nytt genom Gustav Olsson på pass av Nils Johansson. 8.26 in i tredje perioden nätade Östersunds Neo Kristofersson på nytt framspelad av Sverre Øverli Larsen och ökade ledningen. Efter 14.03 nätade Gusten Alander framspelad av Edvin Bertils och ökade ledningen för Östersund. 2–7-målet blev matchens sista.

Östersunds Theo Crambert stod för tre poäng, varav två mål.

Piteå–Östersund 2–7 (0–2, 0–3, 2–2)

Playoff 2 till U20 region norr herr

Första perioden: 0–1 (0.29) Theo Crambert (Marek Balog, Simon Nordin), 0–2 (4.38) Rasmus Erhardsson (Gusten Alander, Måns Stolth-Hakfelt).

Andra perioden: 0–3 (24.33) Marek Balog (Wilmer Ramstedt, Sverre Øverli Larsen), 0–4 (29.09) Theo Crambert (Theo Lindström, Kalle Ångström), 0–5 (38.33) Neo Kristofersson (Theo Crambert, Måns Stolth-Hakfelt).

Tredje perioden: 1–5 (41.08) Hjalmar Holmgren (Maris Riekstins, Gustav Bäckström), 2–5 (47.29) Gustav Olsson (Nils Johansson), 2–6 (48.26) Neo Kristofersson (Sverre Øverli Larsen), 2–7 (54.03) Gusten Alander (Edvin Bertils).

Nästa match:

1 mars, 17.15, Östersund–Piteå