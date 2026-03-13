Bra start för Brynäs mot Luleå

Brynäs segrade – 3–1 mot Luleå

Hugo Lundberg matchvinnare för Brynäs

Måns Josbrant ende målskytt för Luleå

Brynäs har tagit greppet mot Luleå, efter seger med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) i första matchen hemma i åttondelsfinalen i U20-SM.

– Bra match. Högt tempo och två bra lag. Jag tycker att vi är lite bättre över 60 minuter. Nollställa nu och göra oss redo för match nummer två på söndag, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Luleås assisterande tränare Simon Stenlund tyckte till om matchen:

– Sur förlust för oss idag. Jag tycker att vi genomför matchen på ett bra vis genom 60 minuter. Vi skapar många heta målchanser, men saknar desperation i avslutsläge samt returtagning. Vi får titta igenom matchen tillsammans under morgondagen och se till att lägga i ytterligare en växel på söndag. Gör vi det, så är chanserna för vinst goda.

Brynäs vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Luleå.

Brynäs–Luleå – mål för mål

Cedrik Johansson gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 1.14.

Efter 19.04 i andra perioden slog Måns Josbrant till på pass av Neo Hirsch och Tsimafej Tuzin och kvitterade för Luleå.

5.28 in i tredje perioden nätade Brynäs Hugo Lundberg framspelad av Cedrik Johansson och Theo Östberg och gav laget ledningen. Alieu Moldal Bah stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 32 sekunder kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Lagen möts igen på söndag 11.00.

Brynäs–Luleå 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 1–0 (1.14) Cedrik Johansson.

Andra perioden: 1–1 (39.04) Måns Josbrant (Neo Hirsch, Tsimafej Tuzin).

Tredje perioden: 2–1 (45.28) Hugo Lundberg (Cedrik Johansson, Theo Östberg), 3–1 (59.28) Alieu Moldal Bah.

Ställning i serien: Brynäs–Luleå 1–0

Nästa match:

15 mars, 11.00, Brynäs–Luleå