Bostons fina svit håller i sig efter 5–2 mot Chicago

Boston-seger med 5–2 mot Chicago

Bostons åttonde seger på de senaste nio matcherna

Bostons Mason Lohrei tvåmålsskytt

Det går fortsatt bra för Boston i NHL. På söndagen mötte laget Chicago på bortaplan i United Center och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Chicago blev 5–2 (0–2, 3–0, 2–0).

Viktor Arvidsson matchvinnare för Boston

Ryan Greene gjorde 1–0 till Chicago efter 16.14 framspelad av Andre Burakovsky och Connor Bedard. 2–0 kom efter 18.14 genom Wyatt Kaiser efter förarbete av Nick Foligno och Nick Foligno.

Boston gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 2–0 till ledning med 2–3.

9.01 in i tredje perioden nätade Bostons Mason Lohrei återigen på pass av Fraser Minten och Casey Mittelstadt och ökade ledningen. Efter 11.02 slog Marat Chusnutdinov till framspelad av David Pastrnak och Elias Lindholm och ökade ledningen för Boston.

När lagen möttes senast vann Boston med 4–3 efter förlängning .

Nästa motstånd för Chicago är Winnipeg. Lagen möts tisdag 20 januari 02.30 i United Center. Boston tar sig an Dallas borta onsdag 21 januari 01.30.

Chicago–Boston 2–5 (2–0, 0–3, 0–2)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (16.14) Ryan Greene (Andre Burakovsky, Connor Bedard), 2–0 (18.14) Wyatt Kaiser (Nick Foligno, Nick Foligno).

Andra perioden: 2–1 (21.55) Charlie McAvoy (Elias Lindholm, David Pastrnak), 2–2 (34.51) Mason Lohrei (Hampus Lindholm, Pavel Zacha), 2–3 (39.14) Viktor Arvidsson (Pavel Zacha, Casey Mittelstadt).

Tredje perioden: 2–4 (49.01) Mason Lohrei (Fraser Minten, Casey Mittelstadt), 2–5 (51.02) Marat Chusnutdinov (David Pastrnak, Elias Lindholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-0-4

Boston: 5-0-0

Nästa match:

Chicago: Winnipeg Jets, hemma, 20 januari 02.30

Boston: Dallas Stars, borta, 21 januari 01.30