Boston vinnare mot Ottawa – avgjorde i förlängningen

Boston-seger med 3–2 efter förlängning

Bostons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Pavel Zacha matchvinnare för Boston

Det blev en riktigt spännande match när Boston mötte Ottawa i NHL. Matchen avgjordes först i förlängningen där Boston var starkast och segerresultatet blev 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0). Pavel Zacha gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Boston.

Med det tog hemmalaget Boston en skön revansch, eftersom Ottawa vann senaste mötet lagen emellan med hela 7–2.

Det här innebär att Boston nu har fem segrar i följd i NHL.

Toronto nästa för Boston

Mike Amadio gav gästerna Ottawa ledningen efter 5.22 assisterad av Shane Pinto och Claude Giroux. Därefter fixade Bostons Sean Kuraly och Morgan Geekie att laget vände underläge till ledning med 2–1. 11.54 in i tredje perioden nätade Ottawas Claude Giroux på pass av David Perron och Thomas Chabot och kvitterade. Matchvinnare för hemmalaget Boston 4.54 in i förlängningen blev Pavel Zacha med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Bostons sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Ottawas fjärde uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Ottawa Senators med 7–2.

I nästa match möter Boston Toronto borta på söndag 9 november 01.00. Ottawa möter Philadelphia lördag 8 november 19.00 borta.

Boston–Ottawa 3–2 (0–1, 2–0, 0–1, 1–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (5.22) Mike Amadio (Shane Pinto, Claude Giroux).

Andra perioden: 1–1 (21.20) Morgan Geekie (Andrew Peeke), 2–1 (36.05) Sean Kuraly (Tanner Jeannot, Andrew Peeke).

Tredje perioden: 2–2 (51.54) Claude Giroux (David Perron, Thomas Chabot).

Förlängning: 3–2 (64.54) Pavel Zacha (Charlie McAvoy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 5-0-0

Ottawa: 2-2-1

Nästa match:

Boston: Toronto Maple Leafs, borta, 9 november

Ottawa: Philadelphia Flyers, borta, 8 november