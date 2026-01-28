Boston vann efter förlängning mot Nashville

Seger för Boston med 3–2 efter förlängning

Bostons åttonde seger på de senaste tio matcherna

David Pastrnak avgjorde för Boston

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Boston avgöra den jämna matchen hemma mot Nashville i NHL. Slutresultatet blev 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0). David Pastrnak blev matchhjälte för Boston med sitt mål blott 15 sekunder in i förlängningen.

Segern var Bostons åttonde på de senaste tio matcherna, och åttonde hemmasegern i rad.

Philadelphia nästa för Boston

Boston tog ledningen efter 13.16 genom Hampus Lindholm framspelad av Mason Lohrei och Fraser Minten.

Efter 2.48 i andra perioden nätade Morgan Geekie på pass av David Pastrnak och Jonathan Aspirot och gjorde 2–0. Nashvilles Roman Josi gjorde 2–1 efter 19.25 framspelad av Ryan O’Reilly och Steven Stamkos.

13.17 in i tredje perioden slog Nick Blankenburg till på pass av Adam Wilsby och Luke Evangelista och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Boston 15 sekunder in i förlängningen blev David Pastrnak med det avgörande 3–2-målet.

Lagen spelar mot varandra igen den 6 mars i Bridgestone Arena.

På fredag 30 januari 01.00 spelar Boston hemma mot Philadelphia och Nashville borta mot New Jersey.

Boston–Nashville 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 1–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (13.16) Hampus Lindholm (Mason Lohrei, Fraser Minten).

Andra perioden: 2–0 (22.48) Morgan Geekie (David Pastrnak, Jonathan Aspirot), 2–1 (39.25) Roman Josi (Ryan O’Reilly, Steven Stamkos).

Tredje perioden: 2–2 (53.17) Nick Blankenburg (Adam Wilsby, Luke Evangelista).

Förlängning: 3–2 (60.15) David Pastrnak (Charlie McAvoy, Marat Chusnutdinov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-1-1

Nashville: 1-1-3

Nästa match:

Boston: Philadelphia Flyers, hemma, 30 januari 01.00

Nashville: New Jersey Devils, borta, 30 januari 01.00