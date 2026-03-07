Boston vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Washington

Seger för Boston med 3–1 mot Washington

Viktor Arvidsson matchvinnare för Boston

Tredje raka förlusten för Washington

Det blev seger för Boston hemma mot Washington i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Boston drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–0, 1–1, 2–0).

Boston har skapat en skön vinnarkänsla i TD Garden. Segern mot Washington betyder att laget har vunnit tolv raka matcher på hemmaplan.

Pittsburgh nästa för Boston

Första perioden blev mållös.

4.07 in i andra perioden gjorde Boston 1–0. Målskytt var Pavel Zacha på pass av Charlie McAvoy och David Pastrnak. Efter 7.21 i andra perioden nätade Aljaksej Protas på pass av Jakob Chychrun och Ryan Leonard och kvitterade för Washington.

4.28 in i tredje perioden slog Viktor Arvidsson till framspelad av Casey Mittelstadt och Hampus Lindholm och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 25 sekunder kvar att spela genom Elias Lindholm efter pass från David Pastrnak. 3–1-målet blev matchens sista.

Boston har tre segrar och två förluster och 13–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Washington har två vinster och tre förluster och 11–15 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Boston med 3–1.

I nästa omgång har Boston Pittsburgh borta i PPG PAINTS Arena, söndag 8 mars 21.30.

Boston–Washington 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

NHL, TD Garden

Andra perioden: 1–0 (24.07) Pavel Zacha (Charlie McAvoy, David Pastrnak), 1–1 (27.21) Aljaksej Protas (Jakob Chychrun, Ryan Leonard).

Tredje perioden: 2–1 (44.28) Viktor Arvidsson (Casey Mittelstadt, Hampus Lindholm), 3–1 (59.35) Elias Lindholm (David Pastrnak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 3-0-2

Washington: 2-0-3

Nästa match:

Boston: Pittsburgh Penguins, borta, 8 mars 21.30