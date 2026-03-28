Boston tog hem segern mot Minnesota på hemmaplan

Boston segrade hemma i TD Garden mot Minnesota i NHL. 6–3 (2–0, 1–1, 3–2) slutade matchen på lördagen.

Boston började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.01 slog Andrew Peeke till på passning från David Pastrnak och Fraser Minten. Laget gjorde 2–0 efter 14.00 när Pavel Zacha hittade rätt på pass av Viktor Arvidsson och Casey Mittelstadt.

Efter 10.27 i andra perioden nätade Viktor Arvidsson framspelad av David Pastrnak och Hampus Lindholm och gjorde 3–0. Minnesotas Kirill Kaprizov gjorde 3–1 efter 14.46 på pass av Ryan Hartman och Brock Faber.

Boston vann också tredje perioden 3–2 och matchen slutade 6–3.

Bostons Casey Mittelstadt hade tre assists.

Lagens första möte för säsongen vann Minnesota med 6–2.

I nästa omgång har Boston Columbus borta i Nationwide Arena, söndag 29 mars 23.00. Minnesota spelar hemma mot Vancouver fredag 3 april 02.00.

Boston–Minnesota 6–3 (2–0, 1–1, 3–2)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (1.01) Andrew Peeke (David Pastrnak, Fraser Minten), 2–0 (14.00) Pavel Zacha (Viktor Arvidsson, Casey Mittelstadt).

Andra perioden: 3–0 (30.27) Viktor Arvidsson (David Pastrnak, Hampus Lindholm), 3–1 (34.46) Kirill Kaprizov (Ryan Hartman, Brock Faber).

Tredje perioden: 4–1 (43.48) Elias Lindholm (Lukas Reichel, Hampus Lindholm), 4–2 (47.57) Mats Zuccarello (Quinn Hughes, Filip Gustavsson), 4–3 (53.44) Ryan Hartman (Quinn Hughes, Mats Zuccarello), 5–3 (56.50) Pavel Zacha (Casey Mittelstadt), 6–3 (59.26) Elias Lindholm (Casey Mittelstadt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 4-0-1

Minnesota: 2-0-3

Nästa match:

Boston: Columbus Blue Jackets, borta, 29 mars 23.00

Minnesota: Vancouver Canucks, hemma, 3 april 02.00