Boston svårslaget på hemmaplan – nu sju raka segrar hemma

Seger för Boston med 4–3 mot Montreal

Bostons åttonde seger på de senaste nio matcherna

Morgan Geekie med två mål för Boston

Boston har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Montreal på söndagen med 4–3 (0–1, 2–2, 2–0) innebär att laget har sju matcher i rad med seger hemma i NHL.

Segern var Bostons åttonde på de senaste nio matcherna.

Bostons Morgan Geekie tvåmålsskytt

Montreal tog ledningen efter sex minuters spel genom Cole Caufield efter förarbete från Mike Matheson och Jake Evans.

Boston kvitterade till 1–1 genom Viktor Arvidsson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 7.37 gjorde Montreal 1–2 genom Cole Caufield som gjorde sitt andra mål.

Boston kvitterade till 2–2 genom Morgan Geekie efter 9.46 av perioden.

Montreal gjorde 2–3 genom Cole Caufield som gjorde sitt tredje mål efter 13.29.

13.55 in i tredje perioden fick Fraser Minten utdelning på pass av Hampus Lindholm och Charlie McAvoy och kvitterade. Efter 14.07 slog Morgan Geekie till återigen framspelad av Charlie McAvoy och Pavel Zacha och avgjorde matchen. Geekie fullbordade därmed lagets vändning.

Cole Caufield gjorde tre mål för Montreal. Charlie McAvoy hade tre assists för Boston.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Boston NY Rangers borta i Madison Square Garden, tisdag 27 januari 01.00. Montreal spelar hemma mot Vegas onsdag 28 januari 01.00.

Boston–Montreal 4–3 (0–1, 2–2, 2–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 0–1 (6.36) Cole Caufield (Mike Matheson, Jake Evans).

Andra perioden: 1–1 (21.45) Viktor Arvidsson (Fraser Minten, Casey Mittelstadt), 1–2 (27.37) Cole Caufield (Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky), 2–2 (29.46) Morgan Geekie (David Pastrnak, Charlie McAvoy), 2–3 (33.29) Cole Caufield (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Tredje perioden: 3–3 (53.55) Fraser Minten (Hampus Lindholm, Charlie McAvoy), 4–3 (54.07) Morgan Geekie (Charlie McAvoy, Pavel Zacha).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 4-0-1

Montreal: 2-0-3

Nästa match:

Boston: New York Rangers, borta, 27 januari 01.00

Montreal: Vegas Golden Knights, hemma, 28 januari 01.00