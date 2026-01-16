Boston fortsätter vinna – 4–2 mot Seattle

Boston segrade – 4–2 mot Seattle

Bostons sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Mark Kastelic matchvinnare för Boston

Boston och Seattle möttes på fredagen i TD Garden. Boston hade fyra vinster i rad i NHL inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 4–2 (2–1, 1–1, 1–0).

Chicago nästa för Boston

Boston startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Marat Chusnutdinov och Viktor Arvidsson innan Seattle svarade och gjorde 2–1 genom Chandler Stephenson.

Efter 4.40 i andra perioden nätade Mark Kastelic och gjorde 3–1. Seattles Eeli Tolvanen gjorde 3–2 efter 12.27 framspelad av Brandon Montour och Kaapo Kakko.

David Pastrnak stod för målet när Boston punkterade matchen med ett 4–2-mål med 14 sekunder kvar att spela efter förarbete från Charlie McAvoy och Jeremy Swayman. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

När lagen senast möttes vann Seattle med 7–4.

Söndag 18 januari 02.00 spelar Boston borta mot Chicago. Seattle möter Utah Mammoth borta i Delta Center lördag 17 januari 23.00.

Boston–Seattle 4–2 (2–1, 1–1, 1–0)

NHL, TD Garden

Första perioden: 1–0 (0.54) Marat Chusnutdinov (Charlie McAvoy), 2–0 (3.45) Viktor Arvidsson (Pavel Zacha, Casey Mittelstadt), 2–1 (7.29) Chandler Stephenson (Jared Mccann, Vince Dunn).

Andra perioden: 3–1 (24.40) Mark Kastelic, 3–2 (32.27) Eeli Tolvanen (Brandon Montour, Kaapo Kakko).

Tredje perioden: 4–2 (59.46) David Pastrnak (Charlie McAvoy, Jeremy Swayman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 5-0-0

Seattle: 1-2-2

Nästa match:

Boston: Chicago Blackhawks, borta, 18 januari 02.00

Seattle: Utah Mammoth, borta, 17 januari 23.00