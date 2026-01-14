Boston fortsätter vinna – 3–0 mot Detroit

Seger för Boston med 3–0 mot Detroit

Bostons sjätte seger på de senaste sju matcherna

Pavel Zacha avgjorde för Boston

Segertåget fortsätter för Boston. Mot Detroit på hemmaplan i TD Garden på onsdagen blev det seger igen. Laget vann med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0) och har nu fyra segrar i rad i NHL.

Boston–Detroit – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

10.59 in i andra perioden gjorde Boston 1–0 genom Pavel Zacha med assist av Viktor Arvidsson och Mason Lohrei.

3.49 in i tredje perioden satte Fraser Minten pucken framspelad av Charlie McAvoy och David Pastrnak och ökade ledningen. Efter 16.01 gjorde Mark Kastelic också 3–0 efter pass från Tanner Jeannot och Nikita Zadorov.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Boston tar sig an Seattle i nästa match hemma fredag 16 januari 02.00. Detroit möter San Jose hemma lördag 17 januari 01.00.

Boston–Detroit 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

NHL, TD Garden

Andra perioden: 1–0 (30.59) Pavel Zacha (Viktor Arvidsson, Mason Lohrei).

Tredje perioden: 2–0 (43.49) Fraser Minten (Charlie McAvoy, David Pastrnak), 3–0 (56.01) Mark Kastelic (Tanner Jeannot, Nikita Zadorov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boston: 4-0-1

Detroit: 4-0-1

Nästa match:

Boston: Seattle Kraken, hemma, 16 januari 02.00

Detroit: San Jose Sharks, hemma, 17 januari 01.00