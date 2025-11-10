Bortasegern mot Toronto förlänger sviten för Carolina

Carolina-seger med 5–4 mot Toronto

Carolinas femte seger på de senaste sex matcherna

Logan Stankoven avgjorde för Carolina

Carolina fortsätter starkt i NHL. När laget mötte Toronto borta i Scotiabank Arena på måndagen kom ännu en seger. Laget vann med 5–4 (2–3, 1–1, 2–0). I och med detta har Carolina fyra segrar i rad.

Washington nästa för Carolina

I första perioden var det Toronto som dominerade. Laget vann perioden med 3–2.

Efter tolv minuter i andra perioden nätade Auston Matthews framspelad av Jake Mccabe och Matthew Knies och gjorde 4–2.

Carolinas Sean Walker gjorde 4–3 efter 16.51 på pass av William Carrier.

Logan Stankoven och Taylor Hall låg sen bakom vändningen till 4–5 för Carolina.

Det här var Torontos tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Carolinas femte uddamålsseger.

Toronto möter Boston i nästa match borta onsdag 12 november 01.00. Carolina möter samma dag Washington hemma.

Toronto–Carolina 4–5 (3–2, 1–1, 0–2)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: (Matthew Knies, Morgan Rielly), 1–1 (8.35) Sebastian Aho (Nikolaj Ehlers, K’Andre Miller), 1–2 (14.31) Seth Jarvis (Andrej Svetjnikov, Alexander Nikisjin), 2–2 (15.31) John Tavares, 3–2 (19.01) William Nylander (John Tavares, Auston Matthews).

Andra perioden: (Jake Mccabe, Matthew Knies), 4–3 (36.51) Sean Walker (William Carrier).

Tredje perioden: 4–4 (43.20) Taylor Hall (Jackson Blake, Logan Stankoven), 4–5 (52.13) Logan Stankoven (K’Andre Miller, Nikolaj Ehlers).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 3-0-2

Carolina: 4-0-1

Nästa match:

Toronto: Boston Bruins, borta, 12 november

Carolina: Washington Capitals, hemma, 12 november