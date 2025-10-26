Bortasegern mot Nyköpings SK 2 U18 förlänger sviten för Eskilstuna Linden Hockey

Eskilstuna Linden Hockey-seger med 4–0 mot Nyköpings SK 2 U18

Eskilstuna Linden Hockeys femte seger på de senaste fem matcherna

Nyköpings SK 2 U18 och Eskilstuna Linden Hockey möttes på söndagen i Stora Hallen. Eskilstuna Linden Hockey hade fyra vinster i rad i U18 division 1 östra C herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 0–4 (0–2, 0–0, 0–2).

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter.

Andra perioden blev mållös. Eskilstuna Linden Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 4–0. Målen i sista perioden gjordes av Zacharias Karlsson och Filip Ingman.

Filip Ingman gjorde två mål för Eskilstuna Linden Hockey och ett assist.

Nyköpings SK 2 U18 har nu nio poäng efter fyra spelade matcher medan Eskilstuna Linden Hockey har 15 poäng efter fem matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Smehallen.

I nästa match möter Nyköpings SK 2 U18 Segeltorps IF U18 borta på torsdag 6 november 20.00. Eskilstuna Linden Hockey möter Tullinge U18 söndag 9 november 14.00 borta.

Nyköpings SK 2 U18–Eskilstuna Linden Hockey 0–4 (0–2, 0–0, 0–2)

U18 division 1 östra C herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (12.09) Filip Ingman, 0–2 (15.47) Melvin Pelkonen Lillemets (Filip Ingman, Frank Rosedahl Salvéus).

Tredje perioden: 0–3 (54.06) Filip Ingman (Simon Flodmark), 0–4 (56.25) Zacharias Karlsson (Felix Gustafsson, Maximilian Lainio).

Nästa match:

Nyköpings SK 2 U18: Segeltorps IF Ishockeyförening, borta, 6 november

Eskilstuna Linden Hockey: Tullinge TP HC, borta, 9 november