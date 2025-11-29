Bortasegern mot Leksand förlänger sviten för Timrå U20

Timrå U20 segrade – 4–2 mot Leksand

Timrå U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Filip Sjölund med två mål för Timrå U20

Segertåget fortsätter för Timrå U20 efter ny vinst. Mot Leksand på bortaplan i Tegera Arena på lördagen vann med 4–2 (0–0, 1–2, 3–0) och har nu fyra segrar i rad i U20 nationell norra.

– Kommer ut helt okej i matchen, sedan går vi ner oss ännu en gång i andra perioden och kommer undan billigt resultatmässigt. Sedan kanske vi gör vår bästa sista period, den tredje, för säsongen och vinner till slut välförtjänt kan jag tycka. Vi är väldigt stolta hur de hanterar denna match grabbarna, kommenterade Timrå U20:s tränare Andreas Molinder.

Leksands tränare Jörgen Bemström tyckte så här om matchen:

– Vi har bra kontroll på matchen fram till vi gör 2–0. Då slutar vi spela och börjar förlora kamper vilket gör att Timrå tar över matchbilden och vinner rättvist till slut.

Lucas Brauer matchvinnare för Timrå U20

Första perioden blev mållös.

Leksand startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Adam Andersson och Rasmus Orenäs innan Timrå U20 svarade och gjorde 2–1 genom Edwin Annerstedt.

Timrå U20 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 2–1 till ledning med 2–4. Det sista målet kom med drygt två minuter kvar av matchen.

Timrå U20:s Lucas Brauer stod för tre poäng, varav ett mål.

Leksands nya tabellposition är fjärde plats medan Timrå U20 är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Leksand vunnit.

Söndag 30 november möter Leksand Brynäs hemma 11.00 och Timrå U20 möter Mora borta 12.00.

Leksand–Timrå U20 2–4 (0–0, 2–1, 0–3)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Andra perioden: 1–0 (21.12) Adam Andersson (Rasmus Orenäs, Pax Kleffner), 2–0 (27.39) Rasmus Orenäs (Pax Kleffner), 2–1 (32.24) Edwin Annerstedt (David Slacik, Lucas Brauer).

Tredje perioden: 2–2 (44.51) Filip Sjölund (Adrian Thun-Hansson, Lucas Brauer), 2–3 (50.24) Lucas Brauer (Adrian Thun-Hansson, Edwin Annerstedt), 2–4 (57.54) Filip Sjölund (Felix Wallman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 2-0-3

Timrå U20: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Brynäs IF, hemma, 30 november

Timrå U20: Mora, borta, 30 november