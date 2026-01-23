Bortasegern mot Järfälla HC förlänger sviten för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18-seger med 6–4 mot Järfälla HC

Alexander Nylander avgjorde för Hammarby IF U18

Fjärde raka segern för Hammarby IF U18

Det fortsätter gå bra för formstarka Hammarby IF U18 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. På fredagen mötte laget Järfälla HC på bortaplan i Kallhälls Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Järfälla HC blev 6–4 (1–3, 2–1, 3–0).

Åker/Strängnäs HC nästa för Hammarby IF U18

Hammarby IF U18 tog ledningen i början av första perioden genom Love Erkendal.

Järfälla HC gjorde dock tre raka mål i matchen och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1 inom bara 4.24.

Efter 7.42 i andra perioden ökade Järfälla HC på till 4–1 genom Timothy Landes.

Hammarby IF U18 reducerade dock till både 4–2 och 4–3 genom Ludvig Gustavsson och Svante Hallbom Dovemark i andra perioden.

Men Hammarby IF U18 vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 4–3 till 4–6 inom bara 4.47. Hammarby IF U18:s mål gjordes av Love Erkendal, Ludvig Gustavsson och Alexander Nylander. Det sista målet kom med knappt tre minuter kvar av matchen.

Hammarby IF U18:s Lucas Mcgregor hade tre assists.

Järfälla HC ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Hammarby IF U18 ligger på första plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 februari i Kärrtorps IP.

Järfälla HC tar sig an Älta IF i nästa match hemma söndag 25 januari 19.00. Hammarby IF U18 möter samma dag 13.00 Åker/Strängnäs HC hemma.

Järfälla HC–Hammarby IF U18 4–6 (3–1, 1–2, 0–3)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Kallhälls Ishall

Första perioden: 0–1 (4.43) Love Erkendal, 1–1 (7.26) Colin Nordén (Charlie Carmefeldt Schill, Albin Flordal), 2–1 (9.59) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou), 3–1 (11.50) Benjamin Ahlqvist (Oscar Mattsson, Melker Kjellgren).

Andra perioden: 4–1 (27.42) Timothy Landes (Hugo Mattsson), 4–2 (29.28) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor), 4–3 (39.02) Svante Hallbom Dovemark.

Tredje perioden: 4–4 (52.20) Ludvig Gustavsson (Lucas Mcgregor), 4–5 (53.50) Alexander Nylander (Lucas Mcgregor), 4–6 (57.07) Love Erkendal (Sven-Lennon Urbano Hällgren).

Nästa match:

Järfälla HC: Älta IF, hemma, 25 januari 19.00

Hammarby IF U18: Åker/Strängnäs HC, hemma, 25 januari 13.00