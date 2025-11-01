Bortasegern mot Hanviken förlänger sviten för Mariestad
Följ HockeySverige på
Google news
- Mariestad segrade – 3–1 mot Hanviken
- Mariestads fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Melvin Pettersson matchvinnare för Mariestad
1–3 (0–1, 1–1, 0–1) blev resultatet när Hanviken och Mariestad möttes i Tyresö Ishall på lördagen. I och med detta har Mariestad fyra raka segrar i hockeyettan södra.
Karlskrona nästa för Mariestad
Mariestad tog ledningen efter 12.30 genom Jeremias Lindewall på pass av Ivan Zivlak och Manne Håkansson. Mariestad gjorde 0–2 genom Melvin Pettersson efter 1.42 i andra perioden.
Hanviken reducerade dock till 1–2 genom Adam Falk tidigt i perioden av perioden. Anton Persson stod för målet när Mariestad punkterade matchen med ett 1–3-mål med elva sekunder kvar att spela framspelad av Jeremias Lindewall. Det fastställde slutresultatet till 1–3.
Hanviken ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Mariestad ligger på åttonde plats. Så sent som den 10 oktober låg Mariestad på 17:e plats i tabellen.
Den 15 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Mariehus Arena.
Onsdag 5 november 19.00 spelar Hanviken hemma mot Huddinge. Mariestad möter Karlskrona hemma i Mariehus Arena fredag 7 november 19.00.
Hanviken–Mariestad 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)
Hockeyettan södra, Tyresö Ishall
Första perioden: 0–1 (12.30) Jeremias Lindewall (Ivan Zivlak, Manne Håkansson).
Andra perioden: 0–2 (21.42) Melvin Pettersson (Linus Lööf, Samuel Eklund), 1–2 (21.55) Adam Falk (Alex Ek, Alexander Karlsson).
Tredje perioden: 1–3 (59.49) Anton Persson (Jeremias Lindewall).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Hanviken: 2-0-3
Mariestad: 4-1-0
Nästa match:
Hanviken: Huddinge IK, hemma, 5 november
Mariestad: Karlskrona HK, hemma, 7 november
Den här artikeln handlar om: