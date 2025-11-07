Bortasegern mot Dallas förlänger sviten för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks segrade – 7–5 mot Dallas

Anaheim Ducks sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Chris Kreider gjorde två mål för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Dallas borta i American Airlines Center på fredagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 5–7 (2–0, 1–4, 2–3) innebär att Anaheim Ducks nu har fem segrar i följd i NHL.

Leo Carlsson blev matchvinnare

Dallas dominerade i första perioden som laget vann med 2–0.

Anaheim Ducks hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Anaheim Ducks gjorde 3–5 genom Chris Kreider som gjorde sitt andra mål efter 16 sekunder i tredje perioden.

Dallas reducerade dock till 4–5 genom Mikko Rantanen tidigt i perioden av perioden.

Anaheim Ducks utökade ledningen på nytt genom Leo Carlsson efter 9.22.

Dallas reducerade dock till 5–6 genom Roope Hintz när bara fyra minuter återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Anaheim Ducks kunde dock avgöra till 5–7 med 1.53 kvar av matchen genom Mason McTavish.

Wyatt Johnston gjorde två mål för Dallas och ett målgivande pass.

Dallas tar sig an Nashville i nästa match borta lördag 8 november 21.30. Anaheim Ducks möter Vegas borta söndag 9 november 04.00.

Dallas–Anaheim Ducks 5–7 (2–0, 1–4, 2–3)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (5.49) Wyatt Johnston, 2–0 (16.18) Wyatt Johnston (Miro Heiskanen, Jason Robertson).

Andra perioden: 2–1 (21.16) Chris Kreider (Leo Carlsson), 2–2 (22.48) Ian Moore (Ryan Poehling, Nikita Nesterenko), 3–2 (28.19) Tyler Seguin (Sam Steel, Miro Heiskanen), 3–3 (34.07) Cutter Gauthier (Alex Killorn), 3–4 (37.05) Olen Zellweger (Beckett Sennecke, Alex Killorn).

Tredje perioden: 3–5 (40.16) Chris Kreider (Drew Helleson, Troy Terry), 4–5 (41.50) Mikko Rantanen (Wyatt Johnston, Jason Robertson), 4–6 (49.22) Leo Carlsson (Troy Terry), 5–6 (56.39) Roope Hintz, 5–7 (58.07) Mason McTavish (Beckett Sennecke, Cutter Gauthier).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 2-2-1

Anaheim Ducks: 5-0-0

Nästa match:

Dallas: Nashville Predators, borta, 8 november

Anaheim Ducks: Vegas Golden Knights, borta, 9 november