Bortasegern mot Borlänge Hockey 2 förlänger sviten för Malung

Malung segrade – 7–5 mot Borlänge Hockey 2

Malungs femte seger på de senaste sex matcherna

Artur Yanchalouski matchvinnare för Malung

5–7 (3–1, 0–4, 2–2) blev resultatet när Borlänge Hockey 2 och Malung möttes i Borlänge Ishall på torsdagen. I och med detta har Malung fem raka segrar i U18 division 1 västra B herr.

Ore nästa för Malung

Borlänge Hockey 2 var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Malung hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–4 och ställningen efter två perioder var 3–5.

4.46 in i tredje perioden nätade Borlänge Hockey 2:s Henrik Brolin framspelad av Filip Öhrn och Pelle Björk och reducerade.

Efter 7.46 slog Alve Gulliks till på pass av Roberts Vesko och kvitterade för Borlänge Hockey 2.

8.02 in i perioden slog Artur Yanchalouski till på nytt på pass av Felix Ehrling och Samuel Frisk Wesström och gav laget ledningen.

Efter 11.56 nätade Ville Nygren framspelad av Linus Pelsholen och Neo Jacobsson och ökade ledningen för Malung. Det fastställde slutresultatet till 5–7.

Felix Ehrling gjorde två mål för Malung och tre assist, Artur Yanchalouski stod för fyra poäng, varav två mål och Samuel Frisk Wesström gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Lagen möts igen 11 december i Malungs Ishall.

I nästa match, söndag 2 november möter Borlänge Hockey 2 Falu J18 borta i Lugnets Ishall 11.45 medan Malung spelar hemma mot Ore 16.00.

Borlänge Hockey 2–Malung 5–7 (3–1, 0–4, 2–2)

U18 division 1 västra B herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (7.37) Filip Öhrn (Henrik Brolin, Ludwig Forslund), 1–1 (11.19) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling, Adam Ryskåsen), 2–1 (16.32) Tim Andersson (Emil Hagberg, Loui Fröjd), 3–1 (18.10) Roberts Vesko (Teodor Macko).

Andra perioden: 3–2 (20.43) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling), 3–3 (32.01) Linus Pelsholen (William Eriksson, Neo Jacobsson), 3–4 (34.17) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski), 3–5 (34.30) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski, Samuel Frisk Wesström).

Tredje perioden: 4–5 (44.46) Henrik Brolin (Filip Öhrn, Pelle Björk), 5–5 (47.46) Alve Gulliks (Roberts Vesko), 5–6 (48.02) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Samuel Frisk Wesström), 5–7 (51.56) Ville Nygren (Linus Pelsholen, Neo Jacobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge Hockey 2: 3-0-2

Malung: 5-0-0

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Falu IF:1, borta, 2 november

Malung: IFK Ore, hemma, 2 november