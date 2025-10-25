Boro/Vetlandas fina svit håller i sig efter 7–2 mot Tingsryds AIF J20

Seger för Boro/Vetlanda med 7–2 mot Tingsryds AIF J20

Boro/Vetlandas femte seger på de senaste sex matcherna

Måns Hessel gjorde två mål för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Tingsryds AIF J20 borta i Dackehallen på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–7 (1–2, 1–2, 0–3) innebär att Boro/Vetlanda nu har fyra segrar i följd i U20 division 1 D syd herr.

Hugo Borg matchvinnare för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Hampus Arvsäter och Felix Hansen innan Tingsryds AIF J20 svarade och gjorde 2–1 genom Harry Karlsson. Boro/Vetlanda gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Hugo Borg och Måns Hessel.

Tingsryds AIF J20 reducerade dock till 2–4 genom Kiet Pothaven efter 14.40 av perioden. Boro/Vetlanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Måns Hessel, Wille Krafft-Hernegård och Alwin Klein.

Alwin Klein gjorde ett mål för Boro/Vetlanda och spelade dessutom fram till tre mål och Wille Krafft-Hernegård stod för tre poäng, varav ett mål.

Boro/Vetlanda ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Tingsryds AIF J20 är på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Boro Vetlanda HC med 7–3.

Tisdag 28 oktober möter Tingsryds AIF J20 Alvesta borta 19.00 och Boro/Vetlanda möter Kalmar hemma 19.20.

Tingsryds AIF J20–Boro/Vetlanda 2–7 (1–2, 1–2, 0–3)

U20 division 1 D syd herr, Dackehallen

Första perioden: 0–1 (8.38) Hampus Arvsäter (Albert Dahlberg Hylén, Alwin Klein), 0–2 (10.01) Felix Hansen (Alwin Klein, Wille Krafft-Hernegård), 1–2 (11.34) Harry Karlsson (Eddie Paulsson).

Andra perioden: 1–3 (30.00) Hugo Borg (Hugo Sollin, Axel Petersson), 1–4 (33.21) Måns Hessel (Alwin Klein), 2–4 (34.40) Kiet Pothaven (Lukas Mejrud, Edvin Degler).

Tredje perioden: 2–5 (47.10) Alwin Klein (Wille Krafft-Hernegård, Hampus Arvsäter), 2–6 (52.55) Måns Hessel (August Andersson), 2–7 (56.39) Wille Krafft-Hernegård (Nils Blomqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tingsryds AIF J20: 1-0-4

Boro/Vetlanda: 4-0-1

Nästa match:

Tingsryds AIF J20: Alvesta SK, borta, 28 oktober

Boro/Vetlanda: Kalmar HC, hemma, 28 oktober