Boro/Vetlanda vann mot Tingsryds AIF J20 efter Anton Petterssons två mål

Seger för Boro/Vetlanda med 7–3 mot Tingsryds AIF J20

Anton Pettersson gjorde två mål för Boro/Vetlanda

Wille Krafft-Hernegård matchvinnare för Boro/Vetlanda

Det blev Boro/Vetlanda som gick segrande ur mötet med Tingsryds AIF J20 i U20 division 1 D syd herr på hemmaplan, med 7–3 (2–1, 2–0, 3–2).

Anton Pettersson med två mål för Boro/Vetlanda

Tingsryds AIF J20 tog ledningen i första perioden genom Alfred Carlsson.

Därefter fixade Boro/Vetlandas Alwin Klein och Wiggo Sörensson att laget vände underläge till ledning med 2–1. Även i andra perioden var Boro/Vetlanda starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Anton Pettersson och Wille Krafft-Hernegård. Boro/Vetlanda startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 5–1-ledning. Men Tingsryds AIF J20 svarade och gjorde 5–2.

Därefter var det dock Boro/Vetlanda som avgjorde. Laget gjorde först 6–2 och sen kom också 7–2 med elva minuter kvar att spela genom Anton Pettersson på pass av Axel Petersson och Oskar Höiby. Tingsryds AIF J20 hann få in en reducering till, och slutresultatet blev 7–3.

Alfred Carlsson gjorde ett mål för Tingsryds AIF J20 och två assist. Hampus Arvsäter och Wiggo Sörensson gjorde ett mål och två assist var för Boro/Vetlanda.

Den 25 oktober spelar lagen mot varandra på nytt, i Dackehallen.

I nästa match möter Boro/Vetlanda Kalmar borta på torsdag 25 september 19.40. Tingsryds AIF J20 möter Alvesta tisdag 23 september 19.15 hemma.

Boro/Vetlanda–Tingsryds AIF J20 7–3 (2–1, 2–0, 3–2)

U20 division 1 D syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (8.21) Alfred Carlsson (Jack Johansson, Albin Nordström), 1–1 (13.29) Alwin Klein (Wille Krafft-Hernegård, Hampus Arvsäter), 2–1 (17.48) Wiggo Sörensson.

Andra perioden: 3–1 (21.43) Anton Pettersson (Wiggo Sörensson), 4–1 (35.21) Wille Krafft-Hernegård (Alwin Klein, Hampus Arvsäter).

Tredje perioden: 5–1 (44.55) Hampus Arvsäter (Hugo Borg, Carl Lind), 5–2 (45.29) Edvin Degler (Alfred Carlsson, Jack Johansson), 6–2 (49.33) Nils Blomqvist (Wiggo Sörensson, Axel Petersson), 7–2 (54.51) Anton Pettersson (Axel Petersson, Oskar Höiby), 7–3 (59.29) Douglas Kjellsson Norberger (Alfred Carlsson).

Nästa match:

Boro/Vetlanda: Kalmar HC, borta, 25 september

Tingsryds AIF J20: Alvesta SK, hemma, 23 september