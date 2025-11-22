Boro/Vetlanda utklassade Rydaholm – seger med 14–0

Wiggo Sörensson med fyra mål för Boro/Vetlanda

Alwin Klein avgjorde för Boro/Vetlanda

Femte raka segern för Boro/Vetlanda

Boro/Vetlanda spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Rydaholm i U20 division 1 D syd herr med hela 14–0 (3–0, 7–0, 4–0).

Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein:

– Vi sa innan att vi ska ge det chansen att plocka 13 mål på Kalmar. Vi gjorde det grymt bra hela matchen och släppte loss det offensivt! Kul för grabbarna att vi lyckas och att vi fick resultat med oss! Det är många bra lag i J20 ettan så det kommer bli nyttigt för grabbarna!

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Boro/Vetlandas Wiggo Sörensson, som stod för hela fyra mål i matchen.

Det här var Boro/Vetlandas fjärde nolla den här säsongen.

Boro/Vetlanda var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Boro/Vetlanda starkast och gick från 0–3 till 0–10 genom tre mål av Wiggo Sörensson, ett mål av Wille Krafft-Hernegård, ett mål av Hugo Sollin, ett mål av Hugo Borg och ett mål av Olle Karlsson.

Boro/Vetlanda fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Borg, som gjorde två mål, och Seth Ståhlgren Uebel, som gjorde två mål.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Rydaholm slutar på åttonde plats och Boro/Vetlanda på andra plats.

Lagens första möte för säsongen vann Boro Vetlanda HC med 3–2.

Rydaholm–Boro/Vetlanda 0–14 (0–3, 0–7, 0–4)

U20 division 1 D syd herr, Talavidshallen

Första perioden: 0–1 (2.27) Alwin Klein (Wille Krafft-Hernegård, Hampus Arvsäter), 0–2 (3.03) Olle Karlsson (Hampus Arvsäter), 0–3 (9.08) Wiggo Sörensson (Carl Lind, Olle Karlsson).

Andra perioden: 0–4 (20.29) Wille Krafft-Hernegård (August Andersson), 0–5 (24.57) Wiggo Sörensson (Olle Karlsson), 0–6 (27.11) Hugo Borg (Wille Krafft-Hernegård, Carl Lind), 0–7 (29.49) Hugo Sollin (Wiggo Sörensson, August Andersson), 0–8 (35.19) Olle Karlsson (Wiggo Sörensson, Wille Krafft-Hernegård), 0–9 (35.25) Wiggo Sörensson, 0–10 (36.10) Wiggo Sörensson (Hugo Petersson, Olle Karlsson).

Tredje perioden: 0–11 (42.37) Seth Ståhlgren Uebel (August Andersson, Hugo Petersson), 0–12 (57.19) Hugo Borg (Hampus Arvsäter), 0–13 (57.54) Hugo Borg (Wille Krafft-Hernegård, Carl Lind), 0–14 (59.51) Seth Ståhlgren Uebel (Hampus Arvsäter, August Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rydaholm: 1-0-4

Boro/Vetlanda: 5-0-0