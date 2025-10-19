Boro/Vetlanda J18 nollade Dalen – vann på hemmaplan

Boro/Vetlanda J18-seger med 5–0 mot Dalen

Albert Dahlberg Hylén avgjorde för Boro/Vetlanda J18

Dalens fjärde raka förlust

Boro/Vetlanda J18 höll nollan på hemmaplan mot Dalen i U18 division 1 syd B herr. Matchen slutade 5–0 (1–0, 1–0, 3–0).

Boro/Vetlanda J18–Dalen – mål för mål

Albert Dahlberg Hylén gjorde 1–0 till Boro/Vetlanda J18 efter 18.07 på pass av Hugo Sollin och Seth Ståhlgren Uebel. Efter 16.10 i andra perioden slog Benjamin Bildsten till framspelad av Hugo Sollin och Albert Dahlberg Hylén och gjorde 2–0. Boro/Vetlanda J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Alvin Lagerqvist, Hugo Sollin och Gustav Larsson.

Hugo Sollin gjorde ett mål för Boro/Vetlanda J18 och två målgivande passningar.

Dalen har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Boro/Vetlanda J18 har sex poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 23 november i Smedjehov.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 23 oktober. Då möter Boro/Vetlanda J18 Västervik i LF Arena 19.00. Dalen tar sig an Tranås J18 borta 19.30.

Boro/Vetlanda J18–Dalen 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

U18 division 1 syd B herr, Hydro Arena

Första perioden: 1–0 (18.07) Albert Dahlberg Hylén (Hugo Sollin, Seth Ståhlgren Uebel).

Andra perioden: 2–0 (36.10) Benjamin Bildsten (Hugo Sollin, Albert Dahlberg Hylén).

Tredje perioden: 3–0 (43.06) Gustav Larsson (Hugo Petersson), 4–0 (44.41) Hugo Sollin (Benjamin Bildsten), 5–0 (53.12) Alvin Lagerqvist.

Nästa match:

Boro/Vetlanda J18: Västerviks IK, borta, 23 oktober

Dalen: Tranås AIF IF, borta, 23 oktober