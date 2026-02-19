Borlänge utklassade Kils AIK J18 – seger med 11–1

Borlänge vann med 11–1 mot Kils AIK J18

Fabian Englund Lövgren matchvinnare för Borlänge

Borlänges sjunde seger för säsongen

Borlänge spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Kils AIK J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr med hela 11–1 (4–0, 3–0, 4–1).

VIK Hockey U18 nästa för Borlänge

Borlänge var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Borlänge som spelade bäst och gick från 0–4 till 0–7 genom mål av Noah Olérs, Leo Höglund och Filip Eriksson.

Borlänge vann också tredje perioden 1–4 och matchen med hela 11–1.

Filip Eriksson och Leo Höglund gjorde två mål och en assist var för Borlänge.

Kils AIK J18 har en vinst och fyra förluster och 7–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har tre vinster och två förluster och 27–15 i målskillnad.

Det här betyder att Kils AIK J18 ligger kvar på nionde plats i tabellen och Borlänge på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Borlänge med 6–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Kils AIK J18 Strömsbro i Testebo Arena 16.45. Borlänge tar sig an VIK Hockey U18 hemma 12.00.

Kils AIK J18–Borlänge 1–11 (0–4, 0–3, 1–4)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (2.37) Sixten Stornils (Tim Andersson), 0–2 (8.28) Fabian Englund Lövgren (Melvin Lantz, Adrians Klavins), 0–3 (11.41) Fabian Englund Lövgren (Leo Höglund, Teodor Macko), 0–4 (14.19) Filip Öhrn (Oskar Jonsson, Anton Persson).

Andra perioden: 0–5 (21.39) Noah Olérs (August Hörberg, Filip Hyttring), 0–6 (26.00) Leo Höglund (Teodor Macko), 0–7 (33.11) Filip Eriksson.

Tredje perioden: 1–7 (42.45) Samuel Adolfsson (Lukas Nordensson), 1–8 (46.03) Noah Olérs (Filip Hyttring, August Hörberg), 1–9 (50.04) Adrians Klavins (Oskar Jonsson, Filip Eriksson), 1–10 (54.15) Filip Eriksson, 1–11 (59.36) Leo Höglund (Teodor Macko).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 1-0-4

Borlänge: 3-0-2

Nästa match:

Kils AIK J18: Strömsbro IF, borta, 22 februari 16.45

Borlänge: VIK Västerås HK, hemma, 22 februari 12.00