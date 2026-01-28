Borlänge utklassade Enköping – vann med 7–1

Borlänge-seger med 7–1 mot Enköping

Borlänges femte seger på de senaste sex matcherna

Viktor Johansson gjorde tre mål för Borlänge

Borlänge övertygade när laget vann på hemmaplan mot Enköping i hockeyettan norra med hela 7–1 (4–0, 0–1, 3–0).

Segern var Borlänges femte på de senaste sex matcherna.

Gustav Lindström blev matchvinnare

Borlänge stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Efter 4.32 i andra perioden nätade Romeo Ekfeldt på pass av Elias Ivansson och Gustav Meijer och reducerade åt Enköping.

Borlänge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Tim Palmberg, Viktor Johansson och Albin Daniels.

Viktor Johansson gjorde tre mål för Borlänge och spelade dessutom fram till ett mål, Gustav Lindström stod för två mål och ett assist och Tim Palmberg gjorde ett mål och två målgivande passningar.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Enköping är på 14:e plats.

I nästa match möter Borlänge Örnsköldsvik Hockey borta på lördag 31 januari 16.00. Enköping möter Hudiksvall söndag 1 februari 16.00 hemma.

Borlänge–Enköping 7–1 (4–0, 0–1, 3–0)

Hockeyettan norra, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (3.15) Gustav Lindström (Joel Jonsson), 2–0 (6.38) Gustav Lindström (Joel Jonsson, Calle Karlsson), 3–0 (15.28) Viktor Johansson (Eric Hultgren, Tim Palmberg), 4–0 (18.42) Viktor Johansson (Hampus Malm, Gustav Lindström).

Andra perioden: 4–1 (24.32) Romeo Ekfeldt (Elias Ivansson, Gustav Meijer).

Tredje perioden: 5–1 (44.40) Tim Palmberg (Viktor Johansson, Isac Ollas Mattsson), 6–1 (50.06) Viktor Johansson (Edwin Aronsson, Tim Palmberg), 7–1 (58.37) Albin Daniels (Henning Rothsten, Vidar Källberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 4-1-0

Enköping: 2-0-3

Nästa match:

Borlänge: Örnsköldsvik Hockey, borta, 31 januari 16.00

Enköping: Hudiksvalls HC, hemma, 1 februari 16.00