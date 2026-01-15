Borlänge säkrade seger mot Kils AIK J18

Seger för Borlänge med 6–3 mot Kils AIK J18

Tomas Strazovec matchvinnare för Borlänge

Borlänge gjorde tre raka mål

Borlänge besegrade Kils AIK J18 på hemmaplan i torsdagens möte i U18 regional väst fortsättning vår herr. 6–3 (3–0, 2–1, 1–2) slutade matchen.

Borlänge–Kils AIK J18 – mål för mål

Borlänge stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.10 i mitten av perioden.

Kils AIK J18 reducerade dock till 3–1 genom Viggo Persson efter 8.25 av perioden.

Borlänge gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Tomas Strazovec och Nils Björklund Östning.

Efter 0.42 i tredje perioden ökade Borlänge på till 6–1 genom Adrians Klavins.

Aston De Melo och Viggo Persson reducerade förvisso men närmare än 6–3 kom inte Kils AIK J18. Borlänge tog därmed en säker seger.

Arvid Bäck gjorde två mål för Borlänge och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen möts igen 19 februari i Sannerudshallen.

Söndag 18 januari möter Borlänge VIK Hockey U18 borta 12.00 och Kils AIK J18 möter Strömsbro hemma 12.40.

Borlänge–Kils AIK J18 6–3 (3–0, 2–1, 1–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (11.00) Arvid Bäck (Filip Öhrn, Erik Lundgren), 2–0 (11.33) Nils Björklund Östning (Melvin Lantz), 3–0 (17.10) Arvid Bäck.

Andra perioden: 3–1 (28.25) Viggo Persson (Theo Blomqvist, Oscar Bill), 4–1 (29.39) Tomas Strazovec (Emil Hagberg, Adrians Klavins), 5–1 (30.59) Nils Björklund Östning (Arvid Bäck, Melvin Lantz).

Tredje perioden: 6–1 (40.42) Adrians Klavins (Emil Hagberg, August Hörberg), 6–2 (48.55) Aston De Melo (Max Höglund, Alexander Jardeby), 6–3 (50.27) Viggo Persson (Oscar Bill, Max Höglund).

Nästa match:

Borlänge: VIK Västerås HK, borta, 18 januari 12.00

Kils AIK J18: Strömsbro IF, hemma, 18 januari 12.40