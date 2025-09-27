Borlänge ryckte i sista perioden och vann mot Orsa

Borlänge segrade – 3–0 mot Orsa

Melvin Lantz med två mål för Borlänge

Maxim Somorosky avgjorde för Borlänge

Borlänge vann borta mot Orsa i U20 region väst herr med 3–0. Matchen var helt jämn efter två perioder, 0–0, innan Borlänge avgjorde i sista perioden.

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Borlänge stod för tre raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 0–3. Borlänge tog därmed en klar seger.

Melvin Lantz gjorde två mål för Borlänge och ett assist.

Borlänge tog hem lagens senaste möte med 8–5 i Borlänge Ishall.

Orsa tar sig an BIK Karlskoga J20 i nästa match hemma lördag 4 oktober 13.15. Borlänge möter samma dag 12.00 Valbo J20 hemma.

Orsa–Borlänge 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Tredje perioden: 0–1 (43.46) Maxim Somorosky (Melvin Lantz, Niilo Lylander), 0–2 (50.32) Melvin Lantz (Noah Paulsen), 0–3 (59.52) Melvin Lantz.

Nästa match:

Orsa: BIK Karlskoga, hemma, 4 oktober

Borlänge: Valbo HC, hemma, 4 oktober