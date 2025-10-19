Borlänge Hockey 2:s starka start sänkte Falu 2

Borlänge Hockey 2 segrade – 4–2 mot Falu 2

Loui Fröjd avgjorde för Borlänge Hockey 2

Fjärde raka förlusten för Falu 2

Falu 2 tappade tidigt greppet hemma mot Borlänge Hockey 2 i U18 division 1 västra B herr, som redan efter första perioden ledde med 3–0. Falu 2 arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 2–4 (0–3, 2–0, 0–1).

I och med detta har Falu 2 fyra förluster i rad.

Falu 2–Borlänge Hockey 2 – mål för mål

Borlänge Hockey 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Falu 2 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Vincent Jonsson och Karl Wassberg i andra perioden. 8.43 in i tredje perioden nätade Borlänge Hockey 2:s Alfred Larsson på pass av Emil Hagberg och Pelle Björk och ökade ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.

Borlänge Hockey 2:s Henrik Brolin stod för tre poäng, varav ett mål och Pelle Björk hade tre assists.

Falu 2 har en vinst och fyra förluster och 16–32 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Borlänge Hockey 2 tog hem lagens senaste möte med 7–2 i Borlänge Ishall.

Den 30 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Borlänge Ishall.

Torsdag 23 oktober 19.00 möter Falu 2 Ore borta i Furudals Hockeycenter medan Borlänge Hockey 2 spelar hemma mot Häradsbygden.

U18 division 1 västra B herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (3.33) Emil Hagberg (Pelle Björk, Henrik Brolin), 0–2 (12.57) Henrik Brolin (Pelle Björk), 0–3 (14.09) Loui Fröjd (Axel Björklund, Henrik Brolin).

Andra perioden: 1–3 (34.11) Vincent Jonsson (Neo Berg), 2–3 (36.38) Karl Wassberg.

Tredje perioden: 2–4 (48.43) Alfred Larsson (Emil Hagberg, Pelle Björk).

Nästa match:

Falu 2: IFK Ore, borta, 23 oktober

Borlänge Hockey 2: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 23 oktober