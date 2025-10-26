Borlänge Hockey 2 vann på bortaplan mot Ludvika/Smedjebacken

Borlänge Hockey 2 vann med 8–4 mot Ludvika/Smedjebacken

Emil Hagberg tremålsskytt för Borlänge Hockey 2

Malte Gabrielsson Otterström avgjorde för Borlänge Hockey 2

Borlänge Hockey 2 vann mötet i U18 division 1 västra B herr på bortaplan mot Ludvika/Smedjebacken, med 8–4 (3–0, 1–2, 4–2).

Borlänge Hockey 2 var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Ludvika/Smedjebacken hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Borlänge Hockey 2 vann också tredje perioden 2–4 och ställningen efter tre perioder var 4–8.

Emil Hagberg gjorde tre mål för Borlänge Hockey 2 och ett assist.

Ludvika/Smedjebacken har fem förluster och 13–35 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge Hockey 2 har tre vinster och två förluster och 21–19 i målskillnad.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i Borlänge Ishall.

Ludvika/Smedjebacken möter Ore i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.00. Borlänge Hockey 2 möter samma dag Malung hemma.

Ludvika/Smedjebacken–Borlänge Hockey 2 4–8 (0–3, 2–1, 2–4)

U18 division 1 västra B herr, Hitachi Arena

Första perioden: 0–1 (12.52) Ludwig Forslund (Pelle Björk, Love Karlsson), 0–2 (13.51) Axel Björklund (Emil Hagberg, William Signal Lithén), 0–3 (17.23) Emil Hagberg.

Andra perioden: 0–4 (25.36) Pelle Björk (Love Karlsson), 1–4 (31.48) Elliot Eriksson (Lucas Silvennoinen), 2–4 (35.17) Loke Jepsen (Kazper Lantz).

Tredje perioden: 2–5 (43.42) Malte Gabrielsson Otterström (Henrik Brolin), 3–5 (46.03) Alfred Granberg (Max Pettersson, Lucas Silvennoinen), 4–5 (52.46) Hilding Malmkvist (Gustav Holmer, Alfred Granberg), 4–6 (54.46) Emil Hagberg (Alvin Hamqvist, Alfred Larsson), 4–7 (55.41) William Signal Lithén (Henrik Brolin, Olle Häggberg), 4–8 (58.02) Emil Hagberg (Adam Melin, Alfred Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ludvika/Smedjebacken: 0-0-5

Borlänge Hockey 2: 3-0-2

Nästa match:

Ludvika/Smedjebacken: IFK Ore, borta, 30 oktober

Borlänge Hockey 2: Malungs IF, hemma, 30 oktober