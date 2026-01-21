Borlänge avgjorde i tredje perioden – vann mot Lindlöven

Borlänge vann med 4–2 mot Lindlöven

Melker Bertals tvåmålsskytt för Borlänge

Calle Karlsson matchvinnare för Borlänge

Borlänge vann matchen borta mot Lindlöven i hockeyettan norra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Borlänge drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (1–0, 0–1, 1–3).

Borlänges tränare Liam Wallström tyckte så här om matchen:

– En jämn och bra ishockeymatch från båda lagen idag. En match där Lindlöven kliver ut starkare men vi äter oss in i matchen och tar över mer och mer och där vi vinner rättvist till slut.

Melker Bertals med två mål för Borlänge

Colin Wetterberg gjorde 1–0 till Lindlöven efter 6.10 på pass av Vilmer Grundström och Lukas Johansson.

Efter 19.03 i andra perioden slog Erik Olhans-Lind till framspelad av Tim Palmberg och Joel Jonsson och kvitterade för Borlänge.

Borlänge stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–1 till 1–4.

Linus Sjöqvist reducerade dock för Lindlöven med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

Borlänges Melker Bertals stod för tre poäng, varav två mål och Joel Jonsson hade tre assists.

Lindlöven har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Borlänge har tre vinster och två förluster och 20–16 i målskillnad.

Lindlöven stannar därmed på andra plats och Borlänge på sjätte plats i tabellen.

I nästa match möter Lindlöven Bodens HF borta på lördag 24 januari 16.00. Borlänge möter Vallentuna fredag 23 januari 19.00 borta.

Lindlöven–Borlänge 2–4 (1–0, 0–1, 1–3)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (6.10) Colin Wetterberg (Vilmer Grundström, Lukas Johansson).

Andra perioden: 1–1 (39.03) Erik Olhans-Lind (Tim Palmberg, Joel Jonsson).

Tredje perioden: 1–2 (45.23) Melker Bertals (Joel Jonsson, Hampus Malm), 1–3 (51.06) Calle Karlsson (Joel Jonsson, Melker Bertals), 1–4 (58.08) Melker Bertals (Henning Rothsten), 2–4 (59.54) Linus Sjöqvist (Sebastian Falk, Isak Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven: 2-0-3

Borlänge: 3-1-1

Nästa match:

Lindlöven: Bodens HF, borta, 24 januari 16.00

Borlänge: Vallentuna Hockey, borta, 23 januari 19.00