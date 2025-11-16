Borås vann mot Hisingen

Borås vann med 6–2 mot Hisingen

Borås åttonde seger på de senaste nio matcherna

Villgot Nordholm matchvinnare för Borås

Det blev bortalaget Borås som vann mot Hisingen i U18 division 1 syd A. 2–6 (1–3, 1–3, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Segern var Borås åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Hisingen–Borås – mål för mål

Hisingen tog ledningen i början av första perioden genom Alvin Thulin.

Borås vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen inom bara 3.30. Hisingen reducerade dock till 2–3 genom Mateusz Myszka tidigt i andra perioden av perioden.

Borås stod därefter för tre raka mål i början av när laget gick från 2–3 till 2–6 på bara 4.55. Borås tog därmed en klar seger. I tredje perioden höll Borås i sin 6–2-ledning och vann.

Villgot Nordholm gjorde ett mål för Borås och spelade fram till tre mål och Hugo Erixon hade tre assists.

Det här betyder att Hisingen ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Borås på första plats.

När lagen möttes senast vann Borås HC med 8–1.

Hisingen tar sig an Bäcken i nästa match hemma torsdag 20 november 19.40. Borås möter samma dag 19.30 Grästorp/Sörhaga Alingsås hemma.

Hisingen–Borås 2–6 (1–3, 1–3, 0–0)

U18 division 1 syd A, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (1.05) Alvin Thulin (Arvid Blackås), 1–1 (14.24) Viggo Sörensen (Villgot Nordholm, Hugo Erixon), 1–2 (17.41) Lucas Siedberg (Hugo Erixon, Ville Kiellarson), 1–3 (17.54) Villgot Nordholm (Philip Nordquist).

Andra perioden: 2–3 (23.18) Mateusz Myszka (John Björsander), 2–4 (25.46) Philip Nordquist (Villgot Nordholm, Hugo Erixon), 2–5 (26.10) Ville Kiellarson (Albin Carlsson), 2–6 (30.41) Joakim Roxentjärn Österberg (Villgot Nordholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 2-0-3

Borås: 4-0-1

Nästa match:

Hisingen: Bäcken HC, hemma, 20 november

Borås: Grästorps IK/Sörhaga Alingsås HC, hemma, 20 november