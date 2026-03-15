Borås vann – håller serien mot Karlskrona vid liv

Borås lyfte sig och vann på hemmaplan mot Karlskrona med 5–0 (1–0, 1–0, 3–0) i hockeyettan södra, kvartsfinal. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Karlskrona nu leder med 2-1 i matcher.

Borås–Karlskrona – mål för mål

Borås tog ledningen efter 17 minuter genom Hugo Ek Koskela på pass av Christian Lindberg.

Efter 7.05 i andra perioden nätade Jonas Nyman på pass av Anton Davidsson och gjorde 2–0.

Borås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Jonathan Andersen, Emil Smedberg och Pontus Netterberg.

Lagen möts igen på måndag 19.00.

Första perioden: 1–0 (17.09) Hugo Ek Koskela (Christian Lindberg).

Andra perioden: 2–0 (27.05) Jonas Nyman (Anton Davidsson).

Tredje perioden: 3–0 (43.52) Pontus Netterberg (Adam Hirsch, Christian Lindberg), 4–0 (47.16) Jonathan Andersen (Jesper Andersson, Simon Ericsson), 5–0 (56.45) Emil Smedberg (Jonas Nyman, Philip Svensson).

Ställning i serien: Borås–Karlskrona 1–2

