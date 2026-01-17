Borås utklassade Bäcken – vann med 8–0

Borås vann med 8–0 mot Bäcken

Ville Kiellarson avgjorde för Borås

Fjärde raka segern för Borås

Borås övertygade när laget vann på hemmaplan mot Bäcken i U20 region syd vår med hela 8–0 (2–0, 3–0, 3–0).

I och med detta har Borås fyra raka segrar i U20 region syd vår.

IF Troja-Ljungby nästa för Borås

Borås började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.57 slog Ville Kiellarson till efter förarbete av Elia Wicky och Tim Börje. Men redan efter 5.31 nätade Ville Kiellarson återigen framspelad av Elia Wicky och Tim Börje och ökade ledningen till 2–0.

Även i andra perioden var Borås starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Elon Winckler, Algot Andersson och Philip Bertilsson.

Borås fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–0. Målen i sista perioden gjordes av Isac Petersson, som gjorde två mål, och Elon Winckler.

Isac Petersson gjorde två mål för Borås och spelade dessutom fram till ett mål.

Borås vann senast lagen möttes med 5–1 i Marconihallen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 24 januari möter Borås IF Troja-Ljungby borta 12.00 och Bäcken möter Olofström hemma 13.40.

Borås–Bäcken 8–0 (2–0, 3–0, 3–0)

U20 region syd vår, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (1.57) Ville Kiellarson (Elia Wicky, Tim Börje), 2–0 (5.31) Ville Kiellarson (Elia Wicky, Tim Börje).

Andra perioden: 3–0 (27.32) Elon Winckler (Jakob Leinonen), 4–0 (32.07) Algot Andersson (Filip Björkman, Joel Greén), 5–0 (34.26) Philip Bertilsson (Jakob Leinonen, Isac Petersson).

Tredje perioden: 6–0 (43.52) Isac Petersson (Villgot Nordholm), 7–0 (50.57) Isac Petersson, 8–0 (57.02) Elon Winckler (Oliver Kristensen).

Nästa match:

Borås: IF Troja-Ljungby, borta, 24 januari 12.00

Bäcken: Olofströms IK, hemma, 24 januari 13.40