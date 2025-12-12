Borås tog ännu en seger – 4–0 mot Västervik

Borås-seger med 4–0 mot Västervik

Borås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jonathan Andersen avgjorde för Borås

Segertåget fortsätter för Borås. Mot Västervik på bortaplan i LF Arena på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 4–0 (1–0, 3–0, 0–0) och har nu fyra segrar i rad i hockeyettan södra.

Västervik nästa för Borås

Jonathan Andersen gjorde 1–0 till Borås efter 16 minuter efter förarbete av Hugo Ek Koskela och Jesper Andersson.

Borås startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Adrian Dahlén, Simon Ericsson och Jesper Andersson.

I tredje perioden höll Borås i sin 4–0-ledning och vann.

Det här betyder att Borås ligger på fjärde plats i tabellen och Västervik är på 16:e plats. Västervik var tolva i tabellen för 20 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

I nästa match möts lagen igen i Borås Ishall, lördag 13 december 17.00.

Västervik–Borås 0–4 (0–1, 0–3, 0–0)

Hockeyettan södra, LF Arena

Första perioden: 0–1 (16.25) Jonathan Andersen (Hugo Ek Koskela, Jesper Andersson).

Andra perioden: 0–2 (23.41) Adrian Dahlén (Henrik Eriksson, Alex Bryngelsson), 0–3 (29.37) Simon Ericsson (Oscar Pantzare, Pontus Netterberg), 0–4 (31.31) Jesper Andersson (Pontus Netterberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västervik: 1-0-4

Borås: 4-0-1

Nästa match:

Västervik: Borås HC, borta, 13 december 17.00

Borås: Västerviks IK, hemma, 13 december 17.00