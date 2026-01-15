Borås starkast i straffläggningen – vann borta mot Helsingborg

Borås vann med 4–3 efter straffar

Algot Bonander avgjorde för Borås

Tre raka mål för Borås

Det var jämnt hela vägen när Helsingborg mötte Borås hemma i U18 regional syd vår. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Bortalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (0–0, 2–0, 1–3, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Algot Bonander för.

Helsingborg–Borås – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

4.27 in i andra perioden gjorde Borås 1–0. Målskytt var Liam Greén efter förarbete av Philip Nordquist och Joakim Roxentjärn Österberg. Efter 7.08 i andra perioden slog Ville Kiellarson till framspelad av Villgot Nordholm och gjorde 0–2.

Borås ökade ledningen till 0–3 genom Villgot Nordholm efter 5.05 i tredje perioden.

Helsingborg reducerade och kvitterade till 3–3 med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.60 kvar att spela.

Borås vann straffläggningen efter att Algot Bonander satt den avgörande straffen.

Helsingborgs Isak Paerremand stod för ett mål och två assists.

Lagen möts på nytt i Borås Ishall den 19 februari.

I nästa match, söndag 18 januari möter Helsingborg Olofström borta i Stålhallen 12.00 medan Borås spelar borta mot Karlskrona 15.30.

Helsingborg–Borås 3–4 (0–0, 0–2, 3–1, 0–0, 0–1)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Andra perioden: 0–1 (24.27) Liam Greén (Philip Nordquist, Joakim Roxentjärn Österberg), 0–2 (27.08) Ville Kiellarson (Villgot Nordholm).

Tredje perioden: 0–3 (45.05) Villgot Nordholm (Liam Danklint, Philip Nordquist), 1–3 (54.28) Isak Paerremand (Adrian Sonesson), 2–3 (54.52) Marius Decierdo (Isak Paerremand), 3–3 (59.00) Hugo Wieden (Isak Paerremand, Jakob Haraldsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Algot Bonander.

Nästa match:

Helsingborg: Olofströms IK, borta, 18 januari 12.00

Borås: Karlskrona HK, borta, 18 januari 15.30