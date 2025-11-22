Borås starka svit mot Kungälv fortsätter

Borås-seger med 3–2 mot Kungälv

Kungälv har varit lite av ett drömmotstånd för Borås. På lördagen tog Borås ännu en seger borta mot Kungälv. Matchen i U20 region syd herr slutade 3–2 (1–2, 1–0, 1–0). Det var Borås elfte raka seger mot Kungälv.

IF Troja-Ljungby nästa för Borås

Borås tog ledningen i första perioden genom Elia Wicky.

Oliver Svenningsson och Carl Ståhl gjorde att Kungälv vände till underläget till ledning med 2–1.

Philip Bertilsson kvitterade för Borås tidigt i andra perioden framspelad av Jakob Leinonen och Tim Börje.

15.06 in i tredje perioden nätade Borås Ville Kiellarson på pass av Tim Börje och Joel Greén och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 2–3.

Det här var Kungälvs fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Borås tredje uddamålsseger.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kungälv på tolfte och sista plats och Borås på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Borås HC med 4–3.

I nästa match möter Kungälv Jonstorp borta och Borås möter IF Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas tisdag 25 november 19.30.

Kungälv–Borås 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 0–1 (11.38) Elia Wicky (Villgot Nordholm, Max Argus), 1–1 (17.19) Carl Ståhl (Sebastian Biresev Loos, Emrik Väster), 2–1 (17.42) Oliver Svenningsson (Jacob Ekberg, Wilhelm Sjöberg).

Andra perioden: 2–2 (21.24) Philip Bertilsson (Jakob Leinonen, Tim Börje).

Tredje perioden: 2–3 (55.06) Ville Kiellarson (Tim Börje, Joel Greén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 0-1-4

Borås: 3-0-2

