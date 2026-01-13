Borås fortsätter segersviten mot Kungälv

Borås-seger med 3–2 efter förlängning

Isac Petersson avgjorde för Borås

Tredje raka segern för Borås

Borås fortsätter att vinna mot Kungälv i U20 region syd vår. På tisdagen segrade Borås på nytt – den här gången med 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0) efter förlängning hemma i Borås Ishall. Det var Borås tolfte raka seger mot Kungälv.

Isac Petersson stod för Borås avgörande mål 3.11 in i förlängningen.

Borås–Kungälv – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

14.51 in i andra perioden spräckte Kungälv nollan genom Wilhelm Sjöberg efter förarbete av Jacob Ekberg och Carl Ståhl.

Borås kvitterade till 1–1 genom Philip Bertilsson i tredje perioden.

Kungälv gjorde 1–2 genom Jacob Esbjörs efter 15.18 i tredje perioden.

Borås kvitterade till 2–2 genom Max Argus med 1.09 kvar att spela av perioden.

Matchvinnare för hemmalaget Borås blev Isac Petersson som 3.11 in i förlängningen satte det avgörande 3–2-målet.

Borås har nu åtta poäng efter tre spelade matcher medan Kungälv har fyra poäng efter två matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Borås HC vunnit.

I nästa match, lördag 17 januari möter Borås Bäcken hemma i Borås Ishall 14.00 medan Kungälv spelar hemma mot IF Troja-Ljungby 16.05.

Borås–Kungälv 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0)

U20 region syd vår, Borås Ishall

Andra perioden: 0–1 (34.51) Wilhelm Sjöberg (Jacob Ekberg, Carl Ståhl).

Tredje perioden: 1–1 (47.54) Philip Bertilsson (Isac Petersson, Jakob Leinonen), 1–2 (55.18) Jacob Esbjörs (Wilhelm Sjöberg, Carl Ståhl), 2–2 (58.51) Max Argus (Philip Bertilsson, Tim Börje).

Förlängning: 3–2 (63.11) Isac Petersson (Tim Börje).

Nästa match:

Borås: Bäcken HC, hemma, 17 januari 14.00

Kungälv: IF Troja-Ljungby, hemma, 17 januari 16.05