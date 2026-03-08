Boos fina svit mot Järna fortsätter

Seger för Boo med 9–3 mot Järna

Boos nionde seger på de senaste tio matcherna

Arsenijs Zaicevs avgjorde för Boo

Boo har haft det lätt mot Järna i U18 allettan östra fortsättningsserie. Och på söndagen vann Boo på nytt – den här gången med hela 9–3 (4–0, 2–2, 3–1) borta i Järna Ishall. Det var Boos fjärde raka seger mot Järna.

Järna–Boo – mål för mål

Boo var starkast i första perioden som laget vann klart med 4–0.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 2–6.

2.09 in i tredje perioden satte Oliver Dansk pucken på nytt framspelad av Mino Kjellberg och ökade ledningen. 5.41 in i perioden nätade Järnas Oskar Komorowski på pass av Maliik Hellqvist Ekendahl och Emil Pralits och reducerade. Men mer än så orkade Järna inte med. Efter 9.37 nätade Henry Andersson återigen framspelad av Hjalmar Holmström och Arsenijs Zaicevs och ökade ledningen för Boo. Efter 15.42 gjorde Milton Zetterlund mål på nytt framspelad av Henry Andersson och ökade ledningen för Boo. 3–9-målet blev matchens sista.

Arsenijs Zaicevs gjorde ett mål för Boo och sex assist, Henry Andersson stod för sex poäng, varav två mål, Milton Zetterlund gjorde tre mål och spelade fram till två mål och Oliver Dansk gjorde tre mål.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Boo HC vunnit.

Järna–Boo 3–9 (0–4, 2–2, 1–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (8.12) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Henry Andersson), 0–2 (10.12) Milton Zetterlund (Henry Andersson, Arsenijs Zaicevs), 0–3 (16.52) Henry Andersson (Arsenijs Zaicevs, Milton Zetterlund), 0–4 (17.25) Arsenijs Zaicevs (Milton Zetterlund, Henry Andersson).

Andra perioden: 1–4 (24.55) Marcus Söderman (Edvin Blixt, Andreas Tingshagen), 2–4 (27.32) Marcus Söderman (Hugo Ekström Söderström, Isac Ljungcrantz), 2–5 (35.38) Oliver Dansk (Theo Ringqvist, Arsenijs Zaicevs), 2–6 (38.57) Oliver Dansk (Hjalmar Holmström, Arsenijs Zaicevs).

Tredje perioden: 2–7 (42.09) Oliver Dansk (Mino Kjellberg), 3–7 (45.41) Oskar Komorowski (Maliik Hellqvist Ekendahl, Emil Pralits), 3–8 (49.37) Henry Andersson (Hjalmar Holmström, Arsenijs Zaicevs), 3–9 (55.42) Milton Zetterlund (Henry Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 1-0-4

Boo: 5-0-0