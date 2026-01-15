Boo vann mot Väsby i U18 allettan östra fortsättningsserie

Boo-seger med 7–5 mot Väsby

Milton Zetterlund gjorde tre mål för Boo

Tredje raka segern för Boo

Boo besegrade Väsby på bortaplan i torsdagens möte i U18 allettan östra fortsättningsserie. 5–7 (1–2, 2–2, 2–3) slutade matchen.

Milton Zetterlund med tre mål för Boo

Boo startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Milton Zetterlund och Arsenijs Zaicevs innan Väsby svarade och gjorde 2–1 genom Philip Israelsson.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Boo vann också tredje perioden 2–3 och ställningen efter tre perioder var 5–7.

Arsenijs Zaicevs gjorde två mål för Boo och tre assist, Milton Zetterlund gjorde tre mål och Max Stavin hade tre assists.

Väsby har nu två poäng efter fyra spelade matcher medan Boo har åtta poäng efter tre matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Väsby tar sig an Eskilstuna Linden Hockey i nästa match borta söndag 18 januari 17.00. Boo möter samma dag 16.25 Vallentuna hemma.

Väsby–Boo 5–7 (1–2, 2–2, 2–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (12.10) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Max Stavin), 0–2 (13.33) Arsenijs Zaicevs (Hjalmar Holmström), 1–2 (15.04) Philip Israelsson (Vincent Edlund – Ahl, Isac Vikström).

Andra perioden: 2–2 (23.42) Sebastian Strand (Loui Paulsson, Magnus Hobelsberger), 3–2 (29.04) Vincent Edlund – Ahl (Viktor Forsberg, Philip Israelsson), 3–3 (33.34) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Max Stavin), 3–4 (39.59) Arsenijs Zaicevs (Edvin Runnäs Boivie).

Tredje perioden: 4–4 (42.18) Bruno Gääw-Nilsson (Hilar Astroha, Michel Gosselin), 4–5 (44.12) Hampus Ljunggren Hedman (Oliver Dansk), 5–5 (49.30) Loui Paulsson, 5–6 (55.51) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs, Max Stavin), 5–7 (58.30) Oscar Widman.

Nästa match:

Väsby: Eskilstuna Linden Hockey, borta, 18 januari 17.00

Boo: Vallentuna Hockey, hemma, 18 januari 16.25