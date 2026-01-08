Boo tog förlängningsseger mot Eskilstuna Linden Hockey

Boo vann med 5–4 efter förlängning

Boo tog en stark seger mot Eskilstuna Linden Hockey borta i U18 allettan östra fortsättningsserie. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 5–4 (2–1, 1–2, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Milton Zetterlund blev matchhjälte för Boo med sitt mål i förlängningen.

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Filip Ingman.

Milton Zetterlund och Erik Lindefors såg till att Boo vände till ledning med 1–2.

Efter 8.45 i andra perioden gjorde Boo 1–3 genom Max Stavin.

Eskilstuna Linden Hockey reducerade och kvitterade till 3–3 genom Hampus Fornstedt och Wilhelm Högback Norén.

4.54 in i tredje perioden fick Arsenijs Zaicevs utdelning framspelad av Milton Zetterlund och Max Stavin och gav laget ledningen. 9.27 in i perioden slog Filip Ingman till på nytt på pass av Zacharias Karlsson och Wilhelm Högback Norén och kvitterade. Målet var Filip Ingmans femte i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Matchvinnare för bortalaget Boo 3.53 in i förlängningen blev Milton Zetterlund med det avgörande 5–4-målet.

Boos Milton Zetterlund stod för tre poäng, varav två mål och Arsenijs Zaicevs gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Wilhelm Högback Norén gjorde ett mål och totalt tre poäng för Eskilstuna Linden Hockey.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 12 februari i Björknäs Ishall.

Eskilstuna Linden Hockey tar sig an Haninge Anchors HC U18 i nästa match hemma lördag 10 januari 15.45. Boo möter Tierps HK U18 hemma söndag 11 januari 16.25.

Eskilstuna Linden Hockey–Boo 4–5 (1–2, 2–1, 1–1, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Smehallen

Första perioden: 1–0 (0.13) Filip Ingman (Måns Dicksved), 1–1 (2.03) Milton Zetterlund (Arsenijs Zaicevs), 1–2 (8.55) Erik Lindefors (Vincent Sörlin, Axel Andersson).

Andra perioden: 1–3 (28.45) Max Stavin (Arsenijs Zaicevs), 2–3 (31.02) Hampus Fornstedt (Wilhelm Högback Norén, Lucas Sjöberg), 3–3 (31.17) Wilhelm Högback Norén (Eric Törnberg, Hugo Wiklund).

Tredje perioden: 3–4 (44.54) Arsenijs Zaicevs (Milton Zetterlund, Max Stavin), 4–4 (49.27) Filip Ingman (Zacharias Karlsson, Wilhelm Högback Norén).

Förlängning: 4–5 (63.53) Milton Zetterlund.

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Haninge Anchors HC, hemma, 10 januari 15.45

Boo: Tierps HK, hemma, 11 januari 16.25